La mission de l’armée d’occupation israélienne contre le Hamas dans la bande de Gaza « n’est pas terminée », a déclaré le mercredi 5 mars le nouveau chef d’état-major israélien à l’occasion d’une cérémonie officielle en marge de sa prise de fonctions.

« Aujourd’hui, j’accepte le commandement de Tsahal (armée d’occupation israélienne ) avec modestie et humilité », a déclaré le général Eyal Zamir lors de cette cérémonie télévisée.

« Ce n’est pas une relève comme les autres, c’est un moment historique.

« Le Hamas a subi un coup dur, mais il n’est pas encore vaincu », a-t-il ajouté, disant: « La mission n’est pas encore terminée ».

« Notre devoir est de ramener (tous les captifs) à la maison, par tous les moyens possibles et aussi vite que possible » a-t-il poursuivi, selon des propos rapportés par Times of Israël.

La démission de Herzi Halevi, qui s’est distingué par plusieurs sorties médiatiques ces derniers jours, sera effective dès la fin de cette journée.