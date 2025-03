77 généraux et amiraux américains à la retraite ont appelé le président Donald Trump à soutenir une possible action militaire israélienne contre l’Iran, selon une information publiée, ce mercredi 5 mars, dans les médias américains et rapportée par les médias israéliens.

Dans une lettre ouverte organisée par l’Institut juif pour la sécurité nationale de l’Amérique (JINSA), les anciens commandants ont déclaré qu’il était « temps de laisser Israël terminer le travail contre l’axe iranien et empêcher l’Iran de franchir le seuil nucléaire », exhortant Washington à fournir un soutien militaire.

« Un Iran nucléaire constituerait une menace pour la sécurité nationale des États-Unis », est-il écrit.

« Ce qu’Israël demande, c’est un soutien qui garantira l’efficacité maximale de ses actions et gérera le risque de représailles iraniennes. Nous devons le fournir rapidement. »

En réponse à l’enrichissement croissant de l’uranium que l’Iran réitère qu’il est pour des fins pacifiques, il a été dit qu’il fallait faire plus pour protéger l’entité sioniste, qui détient le plus grand arsenal nucléaire dans la région.

‘Israël’ est accusé par la Cour Internationale de jusitice (CIJ) et par plusieurs organisations des droits de l’Homme d’avoir commis un génocide lors de sa guerre contre Gaza (7 octobre 2023 jusqu’au19 janvier 2025).

Plus de 48000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants sont tombés en martyre, durant cette guerre.