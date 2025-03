Vendredi soir, des chasseurs de l’occupation israélienne ont lancé une série de raids ciblant plusieurs zones montagneuses et forestières du sud du Liban, en violation à l’accord de cessez-le-feu avec le Liban du 27 novembre 2024.

Le correspondant d’Al-Manar a rapporté que des chasseurs de l’occupation israélienne ont ciblé Wadi Zabqin et la zone située entre Aita al-Jabal et Beit Yahoun, au Liban-sud.

Plus tard, notre correspondant a rapporté que de nouveaux raids ont visé les environs du fleuve Litani, à la périphérie d’Al-Aishiya. Les chasseurs de l’occupation israélienne ont également lancé des raids sur la vallée située entre les villes d’Ansar et d’Al-Zararia, et ont ciblé les zones de Tabna, près de la ville d’Al-Bisariya, et d’Al-Hamdaniya, entre les villes de Kafarwa et d’Azza.

Ces raids ont été menés au milieu d’un survol intense et à basse altitude de chasseurs de l’occupation israélienne au-dessus de la plupart des régions du sud.

Plus tôt dans la journée, trois citoyens ont été blessés par les tirs des forces d’occupation dans la ville de Kafr Kila.

Depuis l’entrée en vigueur de l’accord de cessez-le-feu au Liban le 27 novembre 2024, l’occupation israélienne a commis plus de 1 000 violations, notamment des frappes aériennes, des bombardements d’artillerie, des vols et des tirs de mitrailleuses, faisant environ 400 martyrs et blessés.

Bien qu’environ quatre mois se soient écoulés depuis la fin de la guerre, l’entité sioniste continue d’occuper les terres libanaises du sud du Liban, en particulier cinq collines libanaises , sans annoncer de date pour son retrait.

Des colons entrent sur le site d’Al-Abbad à Hula en territoire libanais

Un groupe de colons est entré vendredi matin dans le tombeau d’Al-Abbad situé en territoire libanais à la périphérie de Hula, dans le cadre d’une visite religieuse organisée par les forces d’occupation israéliennes sur le site, qui, selon les sionistes, appartient au rabbin Ashi.

Source: Médias