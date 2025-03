L’Iran a formellement contesté lundi toute implication dans les violences en Syrie ces derniers jours entre le nouveau pouvoir et des minorités, notamment celle des Alaouites à laquelle appartient le président déchu Bachar al-Assad, allié de longue date de Téhéran.

« Cette accusation est totalement ridicule », a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, interrogé sur des informations de presse en ce sens.

Il a rejeté les récentes affirmations de médias, notamment de la chaîne de télévision Al-Arabiya, suggérant que l’Iran et des groupes alliés dans la région étaient à l’origine des violences.

« Pointer du doigt l’Iran et les amis de l’Iran est une erreur (…) et est totalement trompeur », a ajouté M. Baghaï lors d’un point presse hebdomadaire.

L’Iran a entretenu durant quatre décennies des liens étroits avec la Syrie, pays multiethnique et multiconfessionnel, dirigé pendant un demi-siècle par Hafez al-Assad puis son fils Bachar.

Ce dernier a été renversé en décembre par une coalition menée par le groupe islamiste jihadiste takfiri Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ex-front al-Nosra et ancienne branche syrienne d’Al-Qaïda.

Des violences déclenchées par une attaque sanglante le 6 mars de partisans de Bachar al-Assad contre des forces de sécurité près de Lattaquié, berceau de la minorité alaouite dont est issue la famille Assad, ont fait ces derniers jours des centaines de morts.

Les forces du ministère de la Défense et des forces de sécurité du nouveau pouvoir en place ont attaqué les civils alaouites dans les provinces de Lattaquié et de Tartous tuant plus de 970 dont des femmes et des enfants.

« Rien ne justifie les attaques contre certaines communautés alaouites, chrétiennes, druzes et autres minorités », a affirmé le porte-parole de la diplomatie iranienne.

Depuis la chute de Bachar al-Assad, l’Iran n’a pas reconnu le nouveau pouvoir en Syrie.

« Nous n’avons aucune relation avec le gouvernement syrien actuel et nous ne sommes pas pressés à ce sujet », a déclaré vendredi le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, lors d’un entretien à l’AFP.

« La République islamique d’Iran n’est actuellement qu’un observateur des questions syriennes », avait-il souligné.