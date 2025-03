Les médias israéliens ont rapporté le début de la 17e session du procès du Premier ministre Benjamin Netanyahu, dans le cadre de son témoignage dans des affaires de corruption.

Netanyahu avait frappé à la tribune du tribunal et déclaré qu’il avait droit à quelques minutes pour se défendre, a rapporté la chaîne 13.

Elle a ajouté que Netanyahu avait perdu son sang-froid au tribunal et avait crié sur les juges : « Ils m’ont rendu la vie misérable. » Netanyahu est accusé de corruption, de fraude et d’abus de confiance dans trois affaires distinctes, connues sous les noms d’affaires 1000, 2000 et 4000.

Les accusations incluent la réception de cadeaux coûteux en échange d’avantages réglementaires et d’un soutien diplomatique à des hommes d’affaires de premier plan, ainsi que la manipulation de la couverture médiatique à son avantage.

Ces problèmes ont conduit à des années de troubles politiques en Israël, dont rendu la difficulté de former une majorité stable à la Knesset. En moins de quatre ans, cette situation a donné lieu à cinq élections.

L’ancien procureur général israélien Avichai Mandelblit a déposé l’acte d’accusation contre Netanyahu fin novembre 2019, mais Netanyahu a nié toutes les accusations portées contre lui, affirmant qu’elles faisaient partie d’une « campagne politique visant à l’évincer ».

Alors que le procès se poursuit, l’affaire reste l’une des plus controversées de la politique israélienne, et tout le monde attend avec impatience son issue, laquelle pourrait avoir un impact significatif sur l’avenir politique de Netanyahu.

