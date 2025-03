L’armée libanaise a annoncé jeudi avoir récupéré un de ses soldats qui avait été arrêté par Israël le 9 mars.

« L’armée a reçu, par l’intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), le soldat qui avait été enlevé par l’ennemi israélien le 9 mars 2025 », a indiqué l’armée libanaise sur X. Le militaire « a été transféré dans un hôpital pour y être soigné », a-t-elle précisé.

Il avait été blessé par balle après que « l’armée israélienne ennemie » a ouvert le feu sur lui, alors qu’il était en « tenue civile », dans le village frontalier de Kfarchouba, avant d’être emmené en Israël, avait indiqué l’armée lundi.

Mardi, le Liban avait annoncé avoir récupéré quatre détenus libanais, des civils qui avaient été arrêtés par l’armée d’occupation les mois de janvier et février derniers, après la fin des 60 jours du délai fixé au cessez-le-feu, pendant le retour des habitants dans leurs villages frontaliers.

La libération des cinq détenus libanais est « un geste envers le nouveau président libanais » Joseph Aoun, élu le 9 janvier, avait indiqué le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un communiqué.

La décision a été prise en marge d’une réunion à Naqoura, dans le secteur occidental de la frontière, entre les représentants de l’armée israélienne et ceux du Liban ainsi que les médiateurs du cessez-le-feu, les Etats-Unis et la France, selon la source.

Morgan Ortagus, l’adjointe de l’émissaire américain pour le Moyen-Orient, a précisé à la chaîne de télévision locale Al Jadeed News mardi que les détenus libérés étaient « des soldats et des civils ».

Un accord de trêve conclu le 27 novembre a mis fin à plus d’un an d’hostilités, dont deux mois de guerre ouverte mais Israël continue de mener régulièrement des frappes sur le territoire libanais. Plus de 2.000 violations aériennes et terrestres ont été répertoriées pendant ces trois derniers mois, sans que le Comité quinquenal de supervision de l’accord n’intervienne pour les faire cesser.

Source: Avec AFP