Les Palestiniens de Gaza ne désespèrent pas. Ils continuent plutôt de faire preuve d’une énergie remarquable alors que le mois sacré du Ramadan 2025 commence à peine.

Au milieu des ruines, de la destruction, de la misère et des privations, les Palestiniens de Gaza ne désespèrent pas. Ils continuent de faire preuve d’une détermination remarquable alors que le mois sacré du Ramadan en 2025 n’en est qu’à ses débuts. Un accès limité à la nourriture, une famine imminente, le blocage par Israël des biens essentiels entrant dans la bande occupée, des pénuries de carburant et le bombardement des maisons, des infrastructures essentielles, des écoles et des bâtiments représentent la dure réalité à laquelle les Palestiniens vivant à Gaza doivent faire face. C’est également dans cet environnement hostile que les Palestiniens vivant à Gaza jeûnent pendant le ramadan.

L’histoire du Ramadan 2025 à Gaza raconte une histoire de résilience, de bravoure et de détermination. L’esprit inébranlable de ceux qui jeûnent est une source d’inspiration pour tous ceux qui continuent de souffrir de l’occupation, de la ségrégation, de la discrimination et du génocide.

Des blessures indélébiles

L’apartheid impitoyable d’Israël se poursuit depuis des décennies, isolant, privant et opprimant les Palestiniens. Cependant, avant le génocide d’Israël, qui a commencé en 2023, on pouvait observer un calme relatif à Gaza pendant le ramadan. Les festivités étaient marquées par des moments de prière, des retrouvailles, des balades, une forte affluence à la mosquée et des moments de partage avec les proches pendant l’iftar [Ndt : repas pris chaque soir par les musulmans au coucher du soleil pendant le jeûne du mois de ramadan].

Le scénario post-génocide est toutefois bien sombre, avec des générations entières anéanties tandis que les femmes, les enfants, les personnes âgées et les handicapés continuent de souffrir du “terrorisme et de la brutalité organisés par Israël”. Cependant, le jeûne des Palestiniens de Gaza a lieu au beau milieu des maisons, appartements, bâtiments, écoles et mosquées rasés. Ils ont faim, soif, sont désabusés, déplacés, mutilés et dans l’incapacité de perpétuer normalement leurs traditions religieuses.

La situation difficile des Palestiniens à Gaza en ce mois de Ramadan 2025 est aggravée par les violations délibérées par Israël du fragile cessez-le-feu, notamment par la construction de nouvelles structures autour du couloir de Philadelphie et par les retards dans la libération des prisonniers palestiniens. Selon le bureau des Médias du gouvernement de Gaza, Israël a continué à lancer des incursions militaires à Gaza, des frappes aériennes, des exécutions extrajudiciaires, et infligé de graves blessures à des femmes et des enfants innocents.

En conséquence, quand les Palestiniens de Gaza rompent le jeûne ou s’y préparent pendant le sohur [Ndt : repas de l’aube, généralement léger, que prennent les musulmans durant le mois de ramadan], c’est toujours dans un climat de peur, d’incertitude et de doute perpétuels quant à leur capacité à survivre les vingt-quatre heures suivantes. Beaucoup jeûnent en l’absence des membres de leur famille, ou pleurent des pertes d’êtres chers, alors que les fosses communes continuent de se remplir de nouvelles victimes.

Cet environnement éprouvant a également accru le nombre et la prévalence des TSPT [Ndt : trouble de stress post-traumatique] pour les femmes, les enfants et les personnes handicapées. Selon le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), environ un million d’enfants de Gaza ont besoin d’un soutien en matière de santé mentale et psychosocial pour lutter contre la dépression, l’anxiété et les pensées suicidaires. Cependant, ces mêmes enfants, comme leurs homologues adultes, continuent de jeûner, beaucoup d’entre eux étant sans parents, sans famille ni frères et sœurs.

En soi, c’est une remarquable histoire de ténacité et de résilience face à l’adversité.

A Khan Younes

Un ramadan sans aide humanitaire

L’ampleur des destructions observées à Gaza indique clairement qu’il faudra des décennies pour reconstruire. En ces temps difficiles, les Palestiniens ont également besoin d’être secourus, d’autant que le mois de ramadan devrait être synonyme d’accès sans entrave à la nourriture et à l’aide. Cependant, Israël a coupé toute aide et tout approvisionnement pour la bande de Gaza, prétextant des mesures contre la Résistance palestinienne. Cette politique viscérale, injustifiée, est une tentative délibérée du régime de Netanyahu de faire échouer l’accord de cessez-le-feu déjà précaire et d’utiliser la famine comme arme pour veiller à l’extermination massive des Palestiniens.

De ce fait, de nombreux Palestiniens de Gaza sont brutalement confrontés à la réalité : ils n’auront plus accès aux produits de première nécessité tels que la nourriture ou l’eau potable, mais jeûneront en musulmans convaincus, avec ou sans eau. Faire les courses, par exemple, reste une tâche laborieuse et ingrate, et les prisonniers et captifs palestiniens libérés après avoir été torturés dans les prisons israéliennes doivent également faire face au jeûne dans des conditions difficiles et au marasme économique. Dans l’ensemble, c’est un bourbier insoluble, et la famine empire dans toute la bande de Gaza. Le ramadan de 2025 s’annonce donc difficile pour les habitants de Gaza, qui cumulent l’insécurité alimentaire catastrophique et le sentiment perpétuel d’insécurité physique et psychologique pour l’avenir.

Contre toute attente, les Palestiniens de Gaza font preuve d’une détermination remarquable

Malgré ce contexte hostile, les Palestiniens de Gaza sont déterminés et ne renoncent pas à leur intention de jeûner pendant le ramadan, ni d’abandonner leurs maisons malgré les bombardements israéliens.

Beaucoup, comme Nasser Shoueikh, expriment leur foi inébranlable en Dieu en disant : “Nous demandons à Dieu de nous soutenir”. De même, Al Absi de Jabalia déclare : “Nous rejetons la guerre, nous ne voulons que la paix et la sécurité”. Ces propos témoignent clairement et sans équivoque des bombardements et des massacres impitoyables perpétrés par le régime sioniste contre des populations innocentes, les privant d’une vie digne, et ce, loin de la présence de tout combattant de la Résistance.

Pourtant, les rituels de jeûne à Gaza se poursuivent sans relâche avec des ressources limitées, sous la menace de l’imminence de la mort. Les habitants de Gaza ont montré au monde ce que devrait être le véritable esprit du ramadan, à savoir partager, prendre soin de ses coreligionnaires musulmans et des êtres humains en général, se montrer patient et, surtout, faire preuve d’une résilience et d’une force d’âme remarquables en plein cœur des décombres, des bombes, de la destruction et du génocide.

En substance, les Palestiniens de Gaza sont des gens pieux, résolus, déterminés et pacifiques, animés par l’esprit du Ramadan 2025 en résistant à la barbarie d’Israël.

Sources : Al-Mayadeen ; traduit par Spirit of Free Speech