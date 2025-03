Les agressions israéliennes se poursuivent au sud du Liban où deux raids de drones ont fait deux martyrs ce dimanche 16 mars. En violation au cessez-le-feu entré en vigueur fin novembre dernier.

Le ministère libanais de la Santé a rendu compte d’un martyr dans un raid sur une voiture dans la localité de Yatar.

Plus tard, il a été question d’un second raid de drone dans le village de Mays al-Jabal. Il a coûté la vie à un second martyr.

Dans la matinée, le correspondant d’al-Manar a rendu compte de tirs de feu depuis un destroyer israélien en direction des eaux territoriales en face de Ras al-Naqoura dans le district de Tyr (Sour) dans le secteur occidental. En même temps, les avions de guerre israéliens survolaient la Bekaa de l’ouest.

Samedi, un raid sur une voiture Rapid à Burj al-Moulouk dans le district de Marje’youn a fait un martyr.

Attaques contre des cibles civiles

Commentant l’attaque à Burj a-Moulouk, le député Ali Fayyad, membre du bloc parlementaire du Hezbollah « Fidélité à la Résistance », l’a qualifié samedi d’« attaque flagrante contre une cible civile ».

« Elle constitue une continuation des actes hostiles pratiqués quotidiennement contre les citoyens libanais lesquels se trouvent dans une situation purement civile, pendant qu’ils mènent leur vie normale dans leurs villages, et non comme le prétend l’occupation sioniste avec ses fausses allégations quotidiennes », a-t-il ajouté.

Dans sa version des faits, l’armée d’occupation dit avoir éliminé des combattants de la résistance.

Selon Fayyad, cette attaque constitue « une tentative israélienne de violer et de renverser la résolution 1701, avec la complicité américaine et l’indifférence du Comité de supervision » du cessez-le-feu.

Ali Fayyad a déclaré : « Tout cela exige que le gouvernement réévalue la situation et prenne des mesures plus décisives et plus robustes pour protéger les citoyens libanais, qui sont désormais complètement exposés et dont la vie et les moyens de subsistance sont quotidiennement ciblés. »

Territoires occupés

Samedi soir, le correspondant d’al-Manar au sud du Liban a rendu compte de nouveaux territoires libanais récemment occupés au-delà des 5 positions stratégiques.

Il rapporte que les forces israéliennes ont avancé depuis la colonie Misgav Am en direction de la localité libanaise frontalière de Odaysseh, atteignant la place de la mosquée détruite.

Pendant ce temps, les forces ennemies israéliennes ont creusé une longue tranchée sur le côté ouest de la route menant de la localité de Houla vers la position israélienne Al-Abbad. Ces travaux sont destinés à placer les fils métalliques à l’intérieur de la tranchée sur le territoire libanais appartenant à la ville.

Une autre force d’infanterie sioniste a en outre traversé le mur frontalier dans la localité de Kfar Kila, s’est stationnée pendant un certain temps sur le territoire libanais avant de se retirer.

La zone occupée s’étend désormais depuis la position Al-Abbad, jusqu’au site nouvellement construit sur la route menant de Houla à Markaba, en plus des terres arpentées de la ville de Hounin, qui comprennent de nombreuses maisons de citoyens, a assuré le correspondant d’al-Manar.

Iftar à al-Khiam

Une initiative qui illustre l’esprit de résistance chez les habitants du sud du Liban, ils ont organisé dans la nuit de samedi à dimanche un iftar collectif (repas de rupture du jeûne) dans la localité d’al-Khiam. Les tables ont été placées au milieu des bâtiments détruits ou endommagés, parmi les portraits de martyrs de cette localité et ceux du martyr suprême sayed Hassan Nasrallah.

Source: Divers