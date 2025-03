Les forces armées yéménites de Sanaa ont revendiqué dimanche et lundi deux attaques contre un porte-avions américain en mer Rouge et affirmé qu’ils frapperaient des cargos américains, en riposte aux frappes menées par les Etats-Unis qui ont fait 53 martyrs, dont cinq enfants, et 98 blessés.

Samedi, les Américains ont mené plus de 40 raids aériens meurtriers contre plusieurs gouvernorats et districts yéménites après que Sanaa a pris la décision d’interdire de nouveau de circulation en mer Rouge des navires israéliens, en riposte à la décision de Tel Aviv, début mars, d’autoriser l’acheminement de l’aide humanitaire aux Palestiniens vers la bande de Gaza.

Dimanche, le porte-parole de l’armée yéménite le général Yahia Saree a rendu compte d’ »une opération militaire (…) visant le porte-avions américain USS Harry Truman et les navires de guerre qui l’accompagnent dans le nord de la mer Rouge », affirmant avoir tiré 18 missiles et un drone.

Lundi matin, l’armée yéménite a revendiqué une « seconde » attaque contre ce porte-avion dans le nord de la mer Rouge, disant l’avoir visé « avec de nombreux missiles balistiques et de croisière ainsi qu’avec des drones, dans un engagement qui a duré plusieurs heures ».

Selon l’AFP, les Etats-Unis n’ont pas confirmé ces attaques. Le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) s’est borné dans la nuit à dire que ses forces « continuent les opérations contre les terroristes Houthis soutenus par l’Iran », sans plus de détails.

D’après des médias yéménites, Washington a pour sa part, procédé à des frappes dans la nuit de dimanche à lundi, en ciblant une usine d’égrainage de coton dans la région de Hodeida (ouest) et le poste de pilotage du « Galaxy Leader », un navire israélien capturé il y a plus d’un an, en soutien au peuple palestinien qui subissait un génocide israélien dans la bande de Gaza.

Le chef de l’organisation Ansarullah Abdel Malek al-Houthi, a appelé les Yéménites à se rassembler lundi « par millions » pour protester contre ces frappes qui ont visé samedi notamment Sanaa, la capitale du Yémen. Il a prévenu que les forces yéménites viseraient par ailleurs des navires de marchandises américains en mer Rouge tant que les Etats-Unis « poursuivraient leur agression ».