Selon des sources locales à Sanaa , la coalition dirigée par les États-Unis a lancé six raids sur le gouvernorat de Saada, dans le nord du Yémen, ce soir Lundi.

Cela survient un jour après que l’agression américaine a lancé six frappes aériennes ciblant les environs de la ville de Saada et les districts de Saqayn et de Sahar dans le gouvernorat de Saada.

Hier, l’agression américaine a ciblé un bâtiment dans un quartier résidentiel de la zone d’Asr du district de Ma’in, à l’ouest de Sanaa, tuant un citoyen et en blessant 13 autres, dont trois enfants.

Plus tôt dans la soirée, des sirènes d’alerte aérienne ont retenti dans le centre « d’Israël » et à alQods suite à un tir de roquette depuis le Yémen, selon les médias israéliens.

Il convient de noter que l’agression américaine contre le Yémen s’inscrit dans le contexte d’un soutien continu à « Israël » et d’une tentative désespérée de forcer Sanaa à renoncer à sa position de soutien à Gaza.

Source: Médias