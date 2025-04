Une nouvelle vague de fortes pluies et d’inondations a frappé samedi certaines parties du sud et du Midwest des États-Unis, accompagnée de violentes tempêtes qui ont également provoqué des tornades dévastatrices, aggravant une crise météorologique qui durait depuis des jours et a laissé des dommages importants aux infrastructures.

Selon le Storm Prediction Center, 41 millions de personnes étaient menacées par de violentes tempêtes samedi, de la vallée de l’Ohio dans le sud-ouest jusqu’au sud-est du Texas.

La chaîne CNN a rapporté que depuis mercredi les intempéries ont tué au moins seize personnes dans les Etats du Tennessee, du Missouri, d’Indiana, d’Arkansas et du Kentucky.

Le jeudi 3 avril, au moins sept personnes ont été tuées lors de violentes tempêtes et tornades qui touchent le centre et le sud des Etats-Unis, selon les autorités des Etat concernés. Les autorités du Tennessee (sud) ont fait état d’au moins cinq morts.

Samedi a marqué le troisième jour consécutif d’alerte aux inondations de niveau 4 (le niveau le plus grave), ce qui signifie que les inondations mettent la vie en danger dans la vallée du Mississippi, où les résidents ont connu le pic des crues soudaines « potentiellement mortelles » de samedi après-midi jusqu’au soir, lorsque les précipitations ont atteint leur maximum.

Les tempêtes devraient commencer à se déplacer vers l’est dimanche, les menaces de tempête restant en vigueur en Floride, en Alabama et en Géorgie, tandis que la menace d’inondation devrait s’atténuer en Arkansas, au Tennessee et au Kentucky d’ici dimanche après-midi, précise CNN.

Selon le site Geo, les météorologues d’AccuWeather avaient tiré la sonnette d’alarme : les habitants du nord-est de l’Arkansas jusqu’à l’ouest du Kentucky pourraient subir une inondation si rare qu’elle ne se produit qu’une fois tous les 1 000 ans. Entre les 2 au 6 avril 2025, certaines régions des États-Unis pourraient recevoir l’équivalent de quatre mois de précipitations en moins d’une semaine, avec des cumuls dépassant 45 centimètres de pluie entre mercredi et samedi 5 avril, indique le site.

Parmi les États concernés : l’Arkansas, le Missouri, le Tennessee, l’Illinois, l’Indiana et le Kentucky – ce dernier ayant déjà payé un lourd tribut en février dernier, lorsque des pluies torrentielles avaient fait 24 morts, comme rapporte LiveScience.

A la mi-mars déjà, les États-Unis avaient été balayés par des tornades qui ont causé la mort de 33 personnes, en grande partie dans l’État du Missouri, de nouveau touché par ces intempéries.

En 2024, l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) a enregistré près de 1 800 tornades en 2024 sur l’ensemble du territoire, le deuxième plus haut bilan après 2004. Elles ont provoqué la mort de 54 personnes.

