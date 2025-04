L’hécatombe boursière a de bonnes chances de se poursuivre ce lundi sur le Dow Jones Industrial Average et les autres indices US, qui ont affiché de nouvelles pertes conséquentes dès l’ouverture des marchés à terme dimanche soir.

Le DJIA est en effet indiqué en baisse de plus de 2% à l’ouverture ce lundi, après -5.5% vendredi et -3.98% jeudi.

En Asie, la situation est encore pire, avec l’indice de Shanghai qui perd 6%, le Hang Seng de Hong Kong qui s’écroule de plus de 9% et le Nikkei japonais qui perd près de 7%.

Soulignons que certaines actions du Dow Jones ont affiché des chutes quasi-historiques vendredi, avec -9.49% pour Boeing (NYSE:BA), -9.18% pour 3M, -8.22% pour Chevron (NYSE:CVX), ou encore -8.05% pour JP Morgan, alors que ces actions avaient déjà toutes été durement sanctionnées la veille.

Rappelons, si cela est nécessaire, que ce sont les nouveaux droits de douane US bien plus agressifs que prévus qui ont été annoncés mercredi dernier par Donald Trump qui sont à l’origine du crash actuel des marchés.

En effet, ces droits de douane se sont révélés plus élevés que prévu, avec plus de pays concernés que ce qui était anticipé, et ont entrainé des ripostes quasi immédiates de certains pays, comme la Chine, tandis que d’autres courbent l’échine et se déclarent prêts à supprimer tous droits de douane sur les produits US.

Notons par ailleurs que Trump ne s’est pas montré effrayé de la réaction des marchés, affirmant dimanche soir que “parfois, vous devez avaler le médicament”, tout en affirmant qu’il ne tentait pas délibérément de faire plonger les actions.

Cette semaine, le surjet des droits de douane restera au centre de l’attention, et l’actualité devrait être dense à ce niveau, entre tentatives de négociation et annonces de ripostes.

Cependant, le calendrier économique pourrait aussi avoir une influence clé sur le Dow Jones et les marchés en général, alors que sont attendues les Minutes de la Fed mercredi soir et les données de l’inflation US du mois de mars jeudi après-midi.

Enfin, d’un point de vue graphique, il faut rappeler que le Dow Jones a cassé la semaine dernière sous une ligne de tendance haussière qui s’étirait depuis avril 2024.

Désormais, le prochain soutien potentiel en cas de poursuite de la baisse est le creux de mai 2024, sur le seuil rond de 38.000 points.

