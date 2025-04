Le député Ali Fayyad, membre du bloc Fidélité à la Résistance, a déclaré que « le Hezbollah est ouvert à tout dialogue interne initié par l’État libanais pour aborder les questions en suspens, d’autant plus que les positions officielles libanaises ont démontré une profonde compréhension de l’importance du dialogue dans la protection de la stabilité interne, qui est menacée par les positions et les politiques américaines au service d’Israël. »

« La pression exercée sur l’armée libanaise pour qu’elle désarme le Hezbollah, comme ils le disent, le blocus financier sur le Liban, l’interdiction des aides, le blocage du processus de reconstruction et la fabrication de mensonges sur le rôle de ses ports, le dernier en date étant celui de Beyrouth, visant à le soumettre à la tutelle sécuritaire américaine, en plus de dissimuler les assassinats perpétrés par l’ennemi israélien, constituent une menace directe pour la stabilité du Liban», a-t-il souligné dans un communiqué.

Fayyad a ajouté : « Ce qui est exaspérant et provocateur, c’est que les positions de certaines personnalités et partis politiques et médiatiques au Liban s’inscrivent dans cette logique, transcendant les règles de la rivalité politique et du désaccord légitime, pour adopter un état d’hostilité ouverte et de ciblage contraire aux exigences de la coexistence et aux impératifs de la stabilité intérieure. Elles visent également à affaiblir l’approche constructive sur laquelle s’appuie le gouvernement pour surmonter les obstacles internes et les difficultés de la période actuelle. »

Le député du Hezbollah a averti que « les positions intérieures hostiles et provocatrices jouent un rôle dangereux en alimentant les tensions internes et en approfondissant les divisions au sein de la société libanaise, car ces positions s’étendent au-delà du domaine de la politique pour toucher à des questions fondamentales liées au destin, à la terre, à la sécurité et au droit à une vie normale pour une composante fondamentale de la société libanaise. »