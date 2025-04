Le chef du mouvement Ansarullah, Sayyed Abdel-Malik al-Houthi, a affirmé jeudi que la position yéménite « se distingue par son intégration, tant officielle que populaire, et au niveau du soutien militaire, et par sa fermeté et sa persistance dans la bataille pour la conquête promise et le jihad sacré ».

Dans une allocution télévisée, Sayyed al-Houthi a souligné que « le front yéménite est fort et représente une motivation et un modèle importants pour les autres », ajoutant : « Notre cher peuple, malgré ses souffrances, n’a pas eu recours à des prétextes futiles ni inventé des justifications . Au contraire, il a agi pour accomplir son devoir religieux et jihadiste, ce qui a suscité la colère des ennemis américains et israéliens ».

Plus de 900 raids et bombardements navals en un mois sur le Yémen

Dans ce contexte, il a expliqué que « l’agression américaine, qui soutient l’ennemi israélien, vise à perturber la situation yéménite par tous les moyens », notant « qu’elle a intensifié son agression contre le pays, car elle a mené plus de 220 raids cette semaine en utilisant des avions furtifs, des avions de combat F-18 et d’autres types, pis encore elle a mené plus de 900 raids et bombardements navals en un mois ».

Sayyed Al-Houthi a noté que « l’ennemi américain cible de nombreuses cibles civiles », soulignant que « son agression est un échec et ne pourra jamais arrêter nos opérations de soutien au peuple palestinien « .

Il a ajouté que « l’agression américaine n’a pas réussi à sécuriser les navires israéliens, car la mer Rouge et la mer d’Arabie restent complètement fermées à l’ennemi israélien », soulignant que « le blocage continu des navires israéliens est une preuve claire de l’échec de l’agression américaine ».

Sayyed Al-Houthi a poursuivi : « L’agression américaine n’a aucun effet sur la réalisation de ses objectifs de soutien et de protection de l’ennemi israélien pour lui permettre de naviguer à nouveau ».

L’agression américaine n’a pas réussi à arrêter les opérations yéménites

Il a ensuite évoqué les opérations menées par les forces armées yéménites cette semaine, qui comprenaient « plusieurs attaques de missiles et de drones ciblant Jaffa et Ashkelon occupées », notant que « les missiles hypersoniques et ZoulFiqar ont coïncidé avec la fête juive de Pessah. C’est un cadeau de fête pour ces criminels ».

Sayyed Al-Houthi a expliqué que « la récente opération à Jaffa et Ashdod occupées est une preuve claire de l’échec de l’agression américaine à arrêter nos opérations ou à limiter nos capacités », tandis que « nos forces armées continuent également d’affronter l’ennemi et de cibler leur porte-avions ».

Il a déclaré : « Ce que fait le porte-avions Truman est devenu une opération défensive. Il peut à peine se défendre contre nos opérations, qui l’ont mis en état de défense, sans pouvoir sécuriser la navigation israélienne ».

Il a noté que l’arrivée d’un autre porte-avions » est un échec qui confirme que Truman n’a pas joué un rôle efficace dans la réalisation des objectifs américains », soulignant que « l’ennemi américain a eu recours à davantage de capacités et de potentiel parce que la position yéménite est efficace, influente et forte ».

Il a déclaré que « l’abattage du 19e drone MQ-9 est une réussite importante car les Américains comptent beaucoup sur lui » et qu’il « démontre l’efficacité de nos forces armées et leur réponse efficace et significative à l’agression ».

Nous avons réalisé 78 opérations en un mois

En chiffres, Sayyed Al-Houthi a déclaré que « les forces armées yéménites ont mené 78 opérations au cours du mois, en utilisant 171 missiles balistiques, de croisière et hypersoniques, ainsi que des drones ». Il a noté que « le nombre total d’opérations depuis le 15 Ramadan jusqu’à présent démontre l’étendue du soutien, l’efficacité de la situation et la force des opérations ».

Il a noté que les forces armées « ont mené 33 opérations contre le porte-avions et les navires qui l’accompagnaient via 122 missiles balistiques et de croisière et des drones « , tandis qu’elles « ont effectué quatre lancements de missiles Qods contre des avions d’écoute et de ravitaillement et des avions de guerre américains en mer Rouge ». Il a également ajouté que « plus de 11 opérations d’interception et de contre-attaque ont été menées contre des avions ennemis américains, y compris contre des avions furtifs, tandis qu’un certain nombre d’opérations ont été déjouées ».

Il a expliqué qu’il y a eu des « opérations d’interception réussies qui ont empêché les Américains de mener à bien plusieurs opérations et de bombarder plusieurs cibles au Yémen ».

« Dans les territoires palestiniens occupés, les forces armées yéménites ont mené 26 opérations contre eux, en utilisant 30 missiles balistiques et hypersoniques et un drone », a affirmé Sayyed Al-Houthi.

Il a indiqué que « l’ampleur et la dynamique des opérations confirment que les capacités restent très fortes et saines, et n’ont pas été affectées par l’agression américaine. Au contraire, ils se développent et les personnes impliquées dans ces domaines deviennent plus innovantes et plus compétentes au niveau technique et dans la fabrication tactique opérationnelle ».

Selon lui, « la preuve réside dans l’élan, l’efficacité, la diversité et la force des opérations, ainsi que dans les résultats qu’elles obtiennent, qui sont clairs, comme le reconnaissent les Américains et les Israéliens eux-mêmes, voire il existe de nombreux aveux et déclarations qui expriment la frustration américaine et israélienne face à la fermeté et à la stabilité de la position yéménite ».

S’adressant aux Américains, il a déclaré : « Votre agression contre notre pays contribue à l’accroissement de notre force et à l’amélioration et à l’efficacité de nos capacités militaires ». Il a noté que « le président américain Donald Trump témoigne que les missiles yéménites sont très avancés, et un ancien sénateur américain affirme que les Yéménites sont connus pour leur résilience ».

Il a ajouté : « L’étonnement de Trump face à la capacité des Yéménites à fabriquer des missiles reflète la conviction américaine que ces missiles sont fabriqués au Yémen et par des Yéménites ».

Il a également souligné que les responsables américains affirment que « le bombardement massif qui a coûté des milliards de dollars aux États-Unis n’a rien donné ».

Dans ce contexte, Sayyed Al-Houthi a affirmé : « Le monde entier voit les Yéménites dans la bonne position et dans une cause juste sur laquelle toutes les consciences humaines s’accordent pour soutenir le peuple palestinien ».

« Israël » et les États-Unis renoncent à l’accord d’échange de prisonniers et poursuivent le génocide à Gaza

Concernant l’évolution de l’agression contre Gaza, Sayyed Al-Houthi a expliqué que « l’ennemi israélien, avec les Américains, cherche à faire chanter le peuple palestinien pour qu’il libère des prisonniers, sans respecter ce qui a été convenu auparavant ».

Il a souligné : « L’ennemi israélien travaille avec les Américains pour contourner la question des prisonniers ou les libérer sans accord d’échange de prisonniers ».

Sayyed Al-Houthi a expliqué que « la libération des prisonniers sionistes ne reçoit pas l’attention du gouvernement ennemi, malgré des appels continus », notant que « les demandes du mouvement Hamas sont le strict minimum des droits humanitaires du peuple palestinien, mais la tyrannie américaine et israélienne le nie ».

Sayyed Al-Houthi a souligné que la plupart des habitants de la bande de Gaza « sont devenus des personnes déplacées alors que l’agression israélienne se poursuit avec l’implication des États-Unis, l’ennemi israélien poursuivant son agression brutale contre Gaza et larguant des bombes américaines sur les personnes déplacées ».

Il a poursuivi : « L’ennemi continue de cibler les établissements de santé, malgré les dégâts causés au secteur de la santé, comme cela s’est produit à l’hôpital baptiste », et « poursuit sa guerre de famine depuis plus d’un mois et demi, l’ONU reconnaissant les souffrances causées par l’interdiction des approvisionnements alimentaires ».

Sayyed Al-Houthi a noté que « l’ennemi israélien utilise toutes les formes de génocide dans la bande de Gaza, tout en tentant d’occuper complètement la ville de Rafah, ce qui constitue une menace pour la sécurité nationale égyptienne et une violation de l’accord israélo-égyptien ».

Il a évoqué la Journée des prisonniers palestiniens, déclarant : « Des milliers de détenus palestiniens souffrent dans les geôles israéliennes « , soulignant que « la question des prisonniers palestiniens dans les geôles ennemies ne peut être ignorée et leurs souffrances ignorées « .

Dans ce contexte, Sayyed Al-Houthi a affirmé que « le peuple palestinien a le droit d’échanger des prisonniers, alors que l’ennemi israélien se livre quotidiennement à des enlèvements ».

Il a noté que « de nombreuses personnes sont kidnappées, emprisonnées par l’ennemi israélien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, soumises à une négligence médicale et privées de tous leurs droits humains », expliquant que « les meurtres, les enlèvements et les destructions en cours en Cisjordanie visent le déplacement forcé du peuple palestinien ».

Concernant les incursions quotidiennes et la profanation continue des lieux saints, Sayyed Al-Houthi a souligné que « garder le silence sur cette question constitue une grande négligence de la part des musulmans ».

Il a ajouté que « les incursions des colons dans la mosquée Al-Aqsa constituent un crime très grave, et les musulmans ne doivent pas rester silencieux à ce sujet et doivent prendre des mesures sérieuses ».

Sayyed Al-Houthi a déclaré que « l’ennemi israélien est rassuré par l’absence de toute action arabe réelle et sérieuse », tandis que « les Américains intensifient leurs livraisons massives d’armes à Israël pour exterminer le peuple palestinien ».

« Israël » a des ambitions claires au Liban

Sayyed Al-Houthi a également évoqué les derniers développements au Liban, soulignant « qu’ Israël continue de violer l’accord avec le Liban avec les encouragements et le soutien américains », de sorte que « les ambitions de l’ennemi israélien au Liban sont claires et sont considérées comme faisant partie du projet du Grand Israël ».

Il a expliqué que « si l’ennemi israélien a réussi son agression majeure contre le Liban, il aurait en réalité procédé à une invasion complète du pays, car il aspire à obtenir le contrôle total du Liban et à le soumettre à lui ».

Il a indiqué que « l’ennemi israélien cherche désormais à piller le fleuve Litani et nourrit des ambitions claires, et il représente un danger et une menace pour le Liban, un problème et un mal pour lui. Quant au Hezbollah, il joue le rôle le plus important dans le cadre de son droit légitime à défendre le pays ».

Il a poursuivi : « Le Hezbollah a remporté des victoires majeures sur l’ennemi israélien, sans précédent pour les musulmans et les Arabes contre l’occupation », soulignant « qu’ il est du devoir de tous les Libanais, officiels et populaires, de soutenir et d’appuyer la résistance, et de réaliser qu’il s’agit d’une option nécessaire dont on ne peut s’en passer ».

Il a affirmé : « Si l’option de la résistance était abandonnée au Liban, la situation se transformerait en un très grand danger et en une perte de liberté et d’indépendance. Par conséquent, notre devoir est de soutenir le Hezbollah, et non de conspirer contre la résistance, qui a offert les plus grands sacrifices pour protéger le pays et la dignité du peuple libanais ».

Sayyed Al-Houthi a ajouté que « les priorités du Liban ne doivent pas être ignorées et les priorités de l’ennemi israélien ne doivent pas être adoptées en exigeant la reddition des armes de la résistance », notant que « l’approche au Liban doit être de forcer l’ennemi israélien à mettre pleinement en œuvre l’accord et à achever son retrait du territoire libanais »

