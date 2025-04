Le chef de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini, a dénoncé mardi « la famine qui s’aggrave, de manière délibérée » à Gaza, après 50 jours de blocus israélien sur l’aide entrant dans le territoire palestinien ravagé par la guerre.

« Gaza est devenue une terre de désespoir. La faim s’étend et s’aggrave, de manière délibérée et provoquée par l’homme », a-t-il affirmé.

Après 18 mois de guerre dévastatrice et un blocus israélien sur l’aide humanitaire depuis le 2 mars, l’ONU a mis en garde contre une situation humanitaire désastreuse pour les 2,4 millions d’habitants de la bande de Gaza.

‘Israël’ justifie cette démarche au motif que le Hamas détourne l’aide, ce que nie ce mouvement accusant en retour Israël d’utiliser « la famine comme arme de guerre ».

Jeudi, des responsables de 12 importantes organisations humanitaires internationales ont averti que la famine n’était « pas seulement un risque », mais qu’elle était « probablement en train de se développer rapidement dans presque toutes les parties » du territoire.

Dans son message sur X, M. Lazzarini déplore une « punition collective » des habitants de Gaza.

« Les blessés, les malades et les personnes âgées sont privés de fournitures médicales et de soins », a-t-il souligné.

« L’aide humanitaire est utilisée comme une monnaie d’échange et une arme de guerre », a-t-il poursuivi, tout en demandant la reprise de l’acheminement de l’aide humanitaire, la libération des otages et l’instauration d’un nouveau cessez-le-feu.

Décrivant la situation dans l’enclave, le mouvement de résistance islamique Hamas a annoncé que « la bande de Gaza est confrontée à une catastrophe sans précédent » assurant que « le siège imposé à plus de deux millions et quart de personnes et l’utilisation de la famine comme arme constituent un crime de guerre ».

28 martyrs

Concernant la situation sécuritaire, des dizaines de raids ont été perpétrés depuis l’aube de ce samedi sur Gaza-ville, Beit Hanoun, et Khan Younes, selon la Défense civile.

Il est question d’au moins 28 martyrs. Dont 3 au moins dans un raid sur le camp de Nusseirat, au centre.

Le porte-parole de l’armée d’occupation a reconnu la destruction de plus de 10 maisons à Gaza-ville et Rafah tandis que des raids aériens ont détruit des bulldozers et des équipements appartenant à la municipalité de Jabalia au nord de l’enclave.

Selon le ministère de la Santé du Hamas, 51.266 Palestiniens ont été tués à Gaza par l’offensive de l’armée israélienne, depuis le début de la guerre.

