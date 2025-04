Le journaliste indépendant et militant en faveur de la cause palestinienne, Shahin Hazamy, a été interpellé, le mardi 22 avril au matin, de manière brutale à son domicile, sous les yeux de son épouse et de leurs deux jeunes enfants, âgés de 1 et 3 ans.

Vers 6h14, une dizaine de policiers cagoulés ont enfoncé la porte de son domicile sans préavis, pénétrant avec fracas et criant, semant la panique au sein de la famille.

Shahin a été arrêté et menotté devant ses enfants terrifiés, avant d’être emmenés en garde à vue. Une perquisition a été menée dans le domicile, sans que les motifs précis de l’intervention ne soient communiqués sur le moment.

Selon ses proches, cette interpellation s’inscrit dans un climat de pression et d’intimidation croissantes à l’encontre de Shahin Hazamy, en raison de ses prises de parole publiques et de son militantisme pro-palestinien. Ils estiment que les autorités cherchent à le réduire au silence en faisant peser sur lui la charge d’une procédure judiciaire.

Il convient de noter aussi que Shahin Hazamy était l’un des journalistes qui suivait avec compassion l’affaire de l’arrestation de Mahdieh Esfandiari, universitaire iranienne résidant en France et détenue depuis un mois et demi dans une des plus notoires prisons françaises.

Ce qui devient de plus en plus évident, c’est l’impact puissant des médias indépendants et engagés, qui mettent à nu les mensonges du discours officiel et exposent les dérives du pouvoir. Dans ce contexte, la solidarité avec les opprimés est criminalisée, et la parole libre devient un acte de résistance.

Source: Avec PressTV