Les autorités de l’entité israélienne ont évacué, mercredi, les habitants de plusieurs villes du centre de l’entité israélienne , suite à des incendies de forêt généralisés, déclenchés par des températures élevées et des vents violents.

La police a fermé la route 38, une artère de circulation clé reliant le centre « d’Israël » à alQods, et a évacué les habitants des villes d’Eshtaol, Beit Meir et Mesilat Zion en raison des incendies dans la région de Beit Shemesh.

L’incendie a initialement éclaté près du Moshav Tarum, dans le centre « d’Israël », et s’est propagé du fait de températures élevées et de vents violents.

Les autorités de l’entité israélienne des incendies et des secours a déclaré que « 11 avions de lutte contre les incendies et plus de 100 équipages contribuaient à combattre activement les incendies dans la région d’Eshtaol, dans les collines d’alQods ».

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des foules de personnes marchant le long de l’autoroute près de la ville de Rehovot, entourées d’une épaisse fumée.

La 12ème chaîne israélienne Channel 12 a rapporté que « trois pompiers ont été blessés alors qu’ils luttaient contre les incendies dans les collines d’alQods occupée ».

La police israélienne a publié une déclaration, notant que « le Premier ministre Benyamin Netanyahu a procédé à une évaluation de la situation au centre de commandement des pompiers d’Eshtaol ».

Le commissaire de police Daniel Levi et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir l’ont rejoint et ont participé à la réunion par téléphone depuis les États-Unis.

Le communiqué de la police détaille la directive du commissaire Levy appelant à préparer les forces pour les opérations de nuit, en poursuivant les efforts sur les autoroutes et dans les villes en utilisant tous les systèmes disponibles, y compris l’unité aérienne de la police.

Le journal israélien Maariv a rapporté que « Levy a ordonné une mobilisation générale des pompiers pour soutenir les efforts visant à contrôler les incendies et à empêcher leur propagation ».

Le service météorologique israélien a mis en garde contre des conditions météorologiques « difficiles » mardi et mercredi, avec des températures potentiellement record, aggravant le risque d’incendie.

S’exprimant depuis le siège du Service national des incendies, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a demandé aux responsables « d’ouvrir un canal de communication avec la Grèce et d’autres pays si une aide internationale s’avérait nécessaire ».

Dans un discours télévisé à l’issue de la réunion, Netanyahu a appelé à « l’utilisation d’un avion Shimshon (Hercules) pour aider aux efforts de lutte contre les incendies entre alQods occupée et Tel Aviv ».

« Nous ne savons pas comment ces incendies vont se développer », a poursuivi Netanyahu, appelant « à des mesures strictes pour les éteindre ».

« Bien sûr, nous défendons les communautés qui relèvent de la juridiction de la ville », a-t-il poursuivi, précisant qu’il « préparerait des réserves en provenance d’autres pays, comme la Grèce ».

La Grèce a été confrontée l’année dernière à une série d’incendies de forêt dévastateurs, dont un incendie massif qui a forcé des milliers de personnes à fuir leurs maisons et a atteint la périphérie d’Athènes avant d’être maîtrisé.

Des incendies se sont déclarés mercredi matin près d’alQods occupée dans des zones boisées en pleine vague de chaleur intense.

