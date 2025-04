Le chef du mouvement Ansarullah, Sayyed Abdel-Malik al-Houthi, a affirmé que « l’agression américaine est inutile pour limiter nos capacités, faire pression sur notre volonté ou empêcher nos opérations ». Il a souligné que « notre chemin est ascendant, avec un développement plus poussé de nos capacités militaires, une meilleure acquisition des technologies militaires et une plus grande expérience ».

Sayyed Al-Houthi a ajouté que « l’ennemi américain a ciblé des objectifs civils cette semaine via plus de 260 raids utilisant des bombardiers et d’autres moyens », notant que « malgré le nombre de raids et de bombardements navals de l’agression américaine dépassant les 1 200, son échec est totalement clair ».

Il a poursuivi : « Plus les Américains intensifient leurs attaques, plus notre position devient forte, ce qui contribue au développement des capacités militaires », soulignant que « tous les crimes américains témoignent de l’échec et de la confusion des États-Unis ».

Sayyed Al-Houthi a annoncé que « les forces de défense aérienne ont réussi à abattre trois drones MQ9 cette semaine dans le ciel des gouvernorats de Sanaa et d’Al Hudaydah », notant « qu’il s’agit du septième drone américain abattu ce mois-ci dans le ciel de Hajjah, et du 22e abattu depuis le début des opérations de soutien ».

La fermeté de Gaza est un argument pour la Oumma

Sayyed Al-Houthi a également affirmé que « l’occupation israélienne n’a pas été en mesure, depuis plus d’un an et demi, de gagner la bataille dans la bande de Gaza, malgré son vaste arsenal militaire, et n’a pas réussi à atteindre son objectif de contrôle total de la bande ».

Il a indiqué que « la grande ténacité de nos frères moudjahidines à Gaza, malgré leurs ressources extrêmement limitées, ainsi que le soutien populaire qui a persévéré dans les circonstances les plus difficiles, sont une preuve devant la Oumma », appelant à « tirer les leçons de cette ténacité légendaire face à la machine de guerre et de génocide ».

Sayyed Al-Houthi a évoqué les attaques médiatiques visant tous ceux qui soutiennent la cause palestinienne, soulignant que « ceux qui soutiennent le peuple palestinien subissent une attaque médiatique de la part de certains régimes arabes ». Il a estimé que « cette déformation délibérée des partisans de la Palestine vise à saper tout effort de véritable solidarité arabe ».

Dans ce contexte, il a noté que « certaines voix critiquent le peuple palestinien et ses moudjahidines simplement parce qu’ils ont soutenu cette étape unique et positive sur la scène arabe », faisant référence au soutien officiel et populaire du Yémen à la cause palestinienne.

Sayyed Al-Houthi a déclaré : « Il existe un état d’aveuglement terrible et effrayant dans la réalité de la Oumma concernant ce qui se passe en Palestine, malgré la clarté de l’injustice palestinienne et la détermination face à la machine de meurtre et de destruction ».

Il a noté que « l’ampleur de la résistance palestinienne dans la bande de Gaza est l’un des facteurs qui encouragent la Oumma à assumer sa responsabilité », ajoutant que « le niveau d’héroïsme, de résistance et de sacrifice dans la bande face au génocide et à la destruction totale est une preuve contre cette Oumma et doit être un motif pour des positions sincères et solidaires ».

Sayyed Al-Houthi : La position yéménite est un modèle à suivre et le monde est en train de changer

Sayyed Abdel-Malik al-Houthi a souligné l’importance de la position du Yémen en faveur de la cause palestinienne, la qualifiant d’efficace et de forte, ajoutant « nous aurions dû capitaliser sur la position du Yémen car elle est efficace, forte et globale ».

Il a ajouté : « La position du Yémen est un modèle important. L’apocalypse a-t-elle eu lieu ? Le Yémen a-t-il été rayé de la carte ? Non parce qu’il a adopté une position forte et audacieuse, fondée sur la confiance en Dieu ».

Il a poursuivi que « le Yémen, tant officiellement que populairement, a établi une norme élevée de soutien au peuple palestinien, et la Oumma aurait dû imiter ce modèle, et non l’ignorer ».

Dans un autre contexte, Sayyed Al-Houthi a évoqué « les transformations en cours sur la scène internationale, les considérant comme une opportunité historique pour la nation islamique d’unir ses rangs et d’exercer une pression pour mettre fin à l’agression contre le peuple palestinien ».

Il a souligné que « les déclarations dures faites par les responsables sionistes les uns envers les autres révèlent le fossé grandissant au sein de l’entité occupante », notant que « l’un des facteurs contribuant à l’impasse de la Oumma sont les conflits internes israéliens croissants ».

Il a également abordé la réalité américaine, soulignant qu’elle souffre d’une crise interne évidente, affirmant: « La situation américaine est en crise, et le passage à une guerre commerciale en pratiquant le chantage financier est une tentative de résoudre les problèmes au sein de la réalité américaine ».

Il a indiqué : « Les mesures américaines visant à réduire le budget du Département d’État et à fermer certaines ambassades et missions révèlent l’ampleur de la crise interne ».

Il a cité l’Europe et l’Amérique latine dans son discours, expliquant que « certains régimes en Europe sont relativement avancés, mais la position véritablement avancée se trouve en Amérique latine, et c’est une force dont la Oumma devrait bénéficier ».

Concernant l’opinion publique mondiale, il a noté qu’elle est « devenue plus sympathique que jamais envers le peuple palestinien, et ce facteur important doit être capitalisé ». Il a ajouté : « Les perspectives mondiales ont atteint un point où les perceptions changent dans les arènes américaines et européennes elles-mêmes, et ces changements sont importants ».

Il a expliqué que « les sondages d’opinion aux États-Unis indiquent que plus de la moitié des citoyens américains ne sont plus solidaires avec Israël », ajoutant « l’idée que l’ennemi israélien est une entité criminelle, injuste et génocidaire s’est répandue dans divers cercles populaires à travers le monde ».

Il a conclu: « La vision globale parmi les peuples de divers pays de l’ennemi israélien est celle d’un criminel, d’un injuste, d’un occupant et d’un usurpateur, et c’est une variable importante qui doit être exploitée au profit de la cause palestinienne ».

Source: Médias