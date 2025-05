Le responsable des relations arabes et internationales du Hezbollah, Ammar al-Moussawi, a répondu aux récentes déclarations du président français Emmanuel Macron lors d’une conférence de presse conjointe avec le président intérimaire syrien. Macron a déclaré : « La France joue un rôle clé dans cette coopération, et cette coopération conduira à une escalade de la confrontation contre le Hezbollah. Nous continuerons à assurer la stabilité en Syrie et au Liban. »

Moussawi a estimé que les déclarations de Macron « s’inscrivent une fois de plus dans le contexte de positions hostiles et choquantes, sans justification claire ni véritable compréhension de leurs dimensions et implications, ce qui soulève de nombreuses inquiétudes et interrogations ».

Il a poursuivi : « Qui sont les parties que Macron désigne comme parties prenantes à cette coopération ? Quelles missions entend-il entreprendre ? Est-il véritablement engagé en faveur de la stabilité en Syrie et au Liban ? Ou sa rhétorique ne se résume-t-elle qu’à une tentative d’apaisement envers certains États de la région et à l’envoi de messages politiques au détriment des faits et des positions de principe ?»

Moussawi a également souligné ce qu’il a décrit comme « l’échec de la France à remplir son rôle assigné de garant de l’accord de cessez-le-feu entre le Liban et l’entité sioniste », critiquant son « contentement de rester en position de spectateur face à plus de 3.000 violations et attaques sionistes contre le Liban depuis le 27 novembre ».