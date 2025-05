Les élections municipales et des moukhtars ont débuté aujourd’hui dans les deux gouvernorats du Nord et du Akkar où doivent être élus dans ses 7 casas les membres de 289 municipalités ainsi que 595 moukhtars. Le nombre des électeurs dans le Nord s’élève à 614.147 et dans le Akkar 294.747 .

Cette échéance est la deuxième phase de ces élections qui ont été entamées le dimanche dernier dans le Mont-Liban.

Le casa de Tripoli comprend 3 municipalités et 65 moukhtars : celles de la ville de Tripoli, de Mina et de Qalamoun. 359 se sont portés candidats pour les municipalités et 210 pour les moukhtars.

Dans le casa de Minié-Denniyé, la bataille électorale se déroule dans 23 municipalités sur les 36, 13 ayant été désignées par acclamation. 10 moukhtars sur les 90 ont aussi été désignés par acclamation.

Dans le casa de Batroun, qui compte 31 municipalités et 76 moukhtars, le nombre d’électeurs dans ses 68 villes et localités est de 62.651. 105 bureaux de vote ont été désignés pour le vote municipal et 143 bureaux pour le vote des moukhtars. Les membres de 3 municipalités ont été désignés par acclamation.

Dans le casa de Koura où le nombre de candidats aux sièges municipaux est de 630 dans ses 36 localités, 10 ont gagné par acclamation. 18 moukhtars ont été désignés par acclamation sur les 53.

Dans le casa de Zgharta qui comprend 32 conseil municipaux et 67 moukhtars, quelque 83 000 électeurs inscrits devraient se rendre dans 139 bureaux de vote municipaux et 149 bureaux de vote des moukhtars répartis dans les villages et les villes du district. Trois listes sont en lice.

Dans le casa de Akkar qui comprend 134 municipalités et 210 moukhtars, les membres de 44 mairies d’entre elles ont été désignés par acclamation.

Dans le casa de Bécharré , les membres de 12 municipalités et 34 moukhtars doivent être élus.

« Nous devons saluer la performance des forces de sécurité et espérer que le taux de participation sera élevé aujourd’hui. Les élections municipales sont axées sur le développement et non sur la politique. C’est un message à l’étranger et à l’intérieur du pays que l’État libanais est revenu sur la bonne voie », a déclaré le président de la République, le général Joseph Aoun, depuis la salle des opérations des Forces de sécurité intérieure.

Il a ajouté : « Le succès des élections municipales et des moukhtars donnera une impression positive à l’étranger quant à la détermination de l’État à mener à bien toutes les échéances constitutionnelles dans les délais ».

Le ministère de l’Intérieur a annoncé que le taux de participation électorale dans la région du Nord a atteint au milieu de la journée :

Akkar 17,13 %

Tripoli 5,36 %

Zgharta 13,84 %

Bécharré 12,14 %

Minié-Denniyé 16,86 %

Koura 14,28 %

Batroun 19,52 %.

Après les élections au Mont-Liban et au Liban-Nord, auront lieu celles de Beyrouth et de la Bekaa dimanche prochain, le 18 mai, puis celles du Liban-Sud le 24 mai.

Source: Divers