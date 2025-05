Un nouveau massacre israélien atroce a été perpétré dans la nuit de dimanche à lundi sur une école hébergeant des déplacés dans le camp de Jabalia au nord de la bande de Gaza.

Au moins 15 martyrs dont des enfants ont été recensés dans le raid de l’armée d’occupation sur l’école Fatima Bin Assad, qui abrite 2.000 Palestiniens. Les victimes appartiennent à deux familles, les Hammouda et Khodor.

7 enfants figurent parmi les martyrs. Ils sont âgés entre 3 et 17 ans, d’après les médias palestiniens.

Les images du massacre sont affreuses : la classe dans laquelle il se trouvait est dévastée. On peut voir du sang partout, sur les oreillers, les couvertures, les matelas et les murs.

A l’aube de ce lundi, l’artillerie israélienne a pilonné plusieurs régions dont le nord du camp de Nusseirat au centre de l’enclave causant des destructions importantes.

Par la suite, des raids aériens ont visé la ville de Rafah au sud détruisant un carré résidentiel.

Des destructions ont aussi eu lieu dans le quartier al-Touffah à Gaza-ville, où un pilonnage a visé des gens qui rentraient chez eux après avoir apporté avec eux de la farine et des denrées alimentaires. Il y a eu plusieurs blessés.

L’armée d’occupation interdit depuis le 2 mars l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza, où elle assiège les quelque 2,4 millions d’habitants confrontés à une situation humanitaire catastrophique avec des pénuries de nourriture, de médicaments et de carburant.

Dimanche, un massacre perpétré sur les tentes à Khan Younes au sud a causé la martyre de 10 personnes dont 5 enfants. Selon porte-parole de la Défense civile à Gaza, Mahmoud Bassal, aux petites heures, des avions de chasse israéliens ont pris pour cible trois tentes abritant des dizaines de déplacés, Les enfants tués sont âgés de 2 à 5 ans.

Selon un nouveau bilan du ministère de la Santé, le nombre des martyrs dépasse les 52.829 et celui des blessés les 119.554.

Se référant à une étude menée par plusieurs chercheurs The Economist estime que chiffre des tués palestiniens se situe entre 77.000 et 109.000 Palestiniens.

Dimanche, le ministère de la Santé de Gaza a révélé que 1.500 Palestiniens ont perdu la vue à cause de la guerre, et 4.000 autres risquent de la perdre à cause de la pénurie de médicaments.

