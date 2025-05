Huit cents avions de transport et 140 navires ont livré plus de 90 000 tonnes d’armements et d’équipements militaires des Etats-Unis à ‘Israël’ depuis le début de la guerre génocidaire dans la bande de Gaza le 7 octobre 2023, a annoncé le ministère israélien de la guerre.

« Le 800e avion a atterri mardi matin », a indiqué le ministère israélien dans un communiqué.

Le communiqué précise que cette opération est le résultat d’un effort logistique mené par la Direction de la production et des achats du ministère israélien de la guerre, la mission du ministère aux États-Unis, la Direction de la planification de l’armée de l’air israélienne.

Ces équipements militaires comprennent « des véhicules blindés, des munitions, des équipements de protection individuelle et des équipements médicaux », détaille le ministère, selon lequel ces livraisons sont « un élément important » permettant à l’armée israélienne de poursuivre ses opérations, « à la fois pour atteindre les objectifs de la guerre et pour améliorer l’état de préparation et les stocks ».

L’arrivée du 800e avion américain chargé d’équipements militaires en ‘Israël’ intervient malgré les rumeurs faisant état de « tensions » entre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président des États-Unis Donald Trump.

Rappelons que plus de 54 000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombés en martyre, et plus de 123 000 autres ont été blessés depuis le début de la guerre génocidaire menée par ‘Israël’ contre la bande de Gaza, avec le soutien sans faille de Washington.