Dans un communiqué publié jeudi, les factions de la Résistance palestinienne ont estimé que « les déclarations et les fuites concernant l’intention du gouvernement israélien d’occuper complètement la bande de Gaza révèlent l’incompétence politique et opérationnelle de l’ennemi, après deux ans d’échec lamentable à atteindre ses objectifs, malgré ses massacres et ses crimes et sa dépendance au soutien illimité des puissances coloniales mondiales ».

Les factions de la Résistance ont ajouté que « la menace d’occuper militairement Gaza est une déclaration d’intentions génocidaires et une tentative désespérée de soumettre notre peuple et sa résistance. Ces intentions ne se réaliseront pas sans un lourd tribut, et le terrain sera le facteur décisif, comme il l’a toujours été ».

Les factions de la Résistance ont noté que « le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou tente de dissimuler sa défaite politique et militaire en vendant des illusions de contrôle ». Ils se sont adressés à lui en ces termes : « Gaza ne sera gouvernée ni depuis Tel-Aviv, ni depuis une quelconque capitale étrangère, mais par la volonté de son peuple résistant ».

Les factions ont également affirmé que « la résistance palestinienne est unie sur le champ de bataille, et que toute décision d’occupation la ramènera là d’où elle vient, vaincue et brisée, comme toujours ». Elles ont également souligné que « l’ennemi se trompe s’il croit pouvoir libérer ses prisonniers de l’emprise de la résistance par la force militaire ».

Elles ont conclu que « les prisonniers ne seront libérés que par la négociation et à un prix élevé ».

Pour sa part, Netanyahou a déclaré aujourd’hui dans une interview accordée à Fox News « qu’Israël a l’intention de prendre le contrôle militaire total de la bande de Gaza avant de la remettre aux forces qui la gouverneront correctement ».

Il a ajouté : « Nous ne voulons pas la conserver. Nous voulons un périmètre de sécurité. Nous ne voulons pas la gouverner. Nous ne voulons pas être l’instance dirigeante. Nous voulons la remettre aux forces arabes qui la gouverneront efficacement, sans nous menacer et en assurant une vie décente aux habitants de Gaza ».

Il convient de noter que le cabinet israélien discute aujourd’hui de la décision d’occuper la bande de Gaza, tandis que les médias israéliens ont rapporté que « le chef d’état-major de l’armée israélienne, Eyal Zamir, présenterait les risques liés à cette décision lors de la réunion ».

Source: Médias