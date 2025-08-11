Des enregistrements audio et vidéo de deux éminents rabbins d’une académie religieuse prémilitaire en Cisjordanie ont été capturés en train de tenir des propos dénigrants et racistes à l’encontre des goyim « non-juifs », en particulier des Arabes, tout en prônant la suprématie juive et en soutenant la vision du monde d’Adolf Hitler.

Infériorité génétique des non-juifs

Dans une série d’enregistrements rendus publics par la Treizième chaîne, le rabbin Eliezer Kashtiel, à la tête de l’académie Bnei David à Eli, est entendu prônant l’asservissement des non-juifs, qu’il qualifie de « stupides et violents » en raison de leur infériorité génétique présumée.

« Les non-juifs aspirent à être nos esclaves. Être l’esclave d’un juif est ce qu’il y a de mieux. Ils sont heureux d’être esclaves, ils veulent être des esclaves. (…) Au lieu de simplement errer dans les rues et d’être stupides, violents et de se faire du mal, une fois qu’ils sont esclaves, leur vie peut commencer à prendre forme », a-t-il affirmé devant son auditoire.

« Ces personnes sont atteintes de problèmes génétiques. Demandez à un simple Arabe « où veux-tu être ?» Il veut être sous occupation. Pourquoi ? Parce qu’ils ont des problèmes génétiques, ils ne savent pas comment diriger un pays, ils ne savent rien faire. Regardez-les».

Lors de cette conférence, le rabbin Eliezer Kashtiel n’a pas hésité à exprimer son racisme envers les non-juifs.

« Oui, nous sommes racistes. Nous croyons au racisme… Il y a des races dans le monde et les peuples ont des traits génétiques, et cela nous oblige à essayer de les aider », a-t-il déclaré. « Les juifs sont une race qui réussit mieux ».

Hitler avait raison mais il était du mauvais côté

Dans un autre extrait de la Yeshiva Bnei David, diffusé par la Treizième chaîne, on peut entendre le rabbin Giora Redler vanter l’idéologie de Hitler lors d’une leçon sur l’Holocauste.

« Commençons simplement par savoir si Hitler avait raison ou non », a-t-il lancé aux étudiants. « Il était la personne la plus correcte qui ait jamais existé, et il avait raison dans chaque mot qu’il disait… il était juste du mauvais côté ».

Le rabbin Giora Redler a poursuivi en affirmant que le pluralisme était le « véritable » génocide perpétré contre le peuple juif, et non la solution finale de l’Allemagne nazie.

« Le véritable Holocauste n’a pas eu lieu lorsqu’ils ont assassiné les juifs, ce n’est pas ça. Toutes ces excuses – que ce soit idéologique ou systématique – sont absurdes », a-t-il déclaré. « L’humanisme et la culture laïque du « Nous croyons en l’homme », c’est ça l’Holocauste ».

Ces propos extrêmement violents reflètent l’éducation que peut recevoir une partie de la jeunesse israélienne, où la notion de peuple élu et de supériorité confère le droit non seulement de dominer, mais aussi d’assassiner froidement les Palestiniens et de considérer les non-juifs comme de simples esclaves manipulables.

Cette vision du monde est d’ailleurs combattue par de nombreux Israéliens qui s’inquiètent de l’inculcation de telles idées chez la jeunesse.

Malheureusement, le gouvernement Netanyahu lui-même est entouré de certains individus extrémistes qui pensent que la supériorité des juifs donne le droit d’affamer et d’assassiner les Palestiniens.

Source: Le Média en 4-4-2 via Réseau International