L’Iran et l’Irak ont signé un protocole d’accord pour renforcer la sécurité le long de leur frontière commune. Il a été signé ce lundi 11 août par le conseiller à la sécurité nationale irakien Qasim al-Araji et le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien Ali Larijani, qui est à Bagdad pour son premier voyage officiel à l’étranger depuis sa prise de fonction la semaine dernière.

Le Premier ministre irakien Mohammed Shia’ al-Soudani a également supervisé la cérémonie de signature.

A la tête d’une délégation, M. Larijani est arrivé lundi à Bagdad, première étape d’une tournée régionale qui le conduira également au Liban.

Lors de sa rencontre avec Ali Larijani, le Premier ministre irakien a affirmé que l’Irak s’engageait à renforcer ses relations avec l’Iran et à élargir les partenariats fructueux dans divers domaines pour servir les intérêts des deux nations.

Shia’ al-Soudani a réitéré la position ferme et de principe de l’Irak dans son opposition aux actes d’agression du régime israélien contre l’Iran et à toute action qui aggrave les conflits aux niveaux régional et international.

Il a également exprimé le soutien de Bagdad à une reprise des négociations entre l’Iran et les États-Unis.

Le 13 juin 2025, ‘Israël’ a lancé une guerre non provoquée contre l’Iran, assassinant de nombreux commandants militaires de haut rang, des scientifiques nucléaires et des civils ordinaires.

Plus d’une semaine plus tard, les États-Unis sont entrés en guerre en bombardant trois sites nucléaires iraniens, en violation grave de la Charte des Nations unies, du droit international et du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP).

Grâce à ses opérations de représailles contre les territoires occupés par Israël, et après une attaque de représailles sur la base d’Al-Udeid, la plus grande base militaire américaine en Asie de l’Ouest, l’Iran a réussi le 24 juin à imposer un arrêt de l’agression israélo-américaine.

En juillet, Soudani a condamné la violation de l’espace aérien de l’Irak par Israël pour attaquer des positions militaires, des sites nucléaires à vocation pacifique et des zones résidentielles pendant la guerre d’agression de 12 jours contre l’Iran.

Il a indiqué que l’Irak avait officiellement déposé une plainte auprès de l’ONU à ce sujet.

L’Iran souhaite élargir ses liens avec l’Irak, selon Larijani

Larijani a déclaré à Sudani que l’Iran souhaitait renforcer ses relations avec l’Irak dans divers domaines, notamment le chemin de fer reliant les deux pays pour le transport de passagers et relier les deux pays voisins à la route aux principaux corridors de développement dans la région.

Lors d’une réunion avec le secrétaire du Conseil de sécurité national iranien, le président irakien Abdul Latif Jamal Rashid a déclaré que son pays était déterminé à adopter une approche positive envers tous les pays voisins.

Il a affirmé qu’il accordait une grande importance au développement de partenariats fondés sur des intérêts communs et un respect mutuel qui prépareraient le terrain pour renforcer la coopération économique et sécuritaire et promouvoir la paix et la prospérité dans la région.

Larijani n’a pas manqué de lui transmettre les salutations du Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei.

Il a salué les efforts déployés par l’Irak pour promouvoir la sécurité régionale et rapprocher les points de vue entre les différentes parties.

L’Irak ne tolère aucune violation de la part des pays voisins

Par ailleurs, le conseiller à la sécurité nationale irakien, Qasssem al-Araji, a déclaré à M. Larijani que Bagdad ne permettrait aucune tentative de violation de la souveraineté des pays voisins.

« Le gouvernement irakien travaille avec diligence pour empêcher toute atteinte à la sécurité visant à empiéter sur le territoire de tout un chacun des pays voisins. »

Pour sa part, M. Larijani a salué le gouvernement irakien et sa politique étrangère équilibrée qui a permis de renforcer la sécurité et la stabilité en Irak et dans la région.

