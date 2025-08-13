Le gouvernement espagnol a annoncé, le mardi 12 août, avoir mené à bien l’évacuation de 44 enfants gazaouis blessés ou gravement malades, accompagnés d’une centaine de proches, lors de quatre opérations organisées au cours des derniers mois.

Selon le ministère des Migrations, ces missions ont nécessité une préparation de plusieurs mois et ont été réalisées « en collaboration avec des organisations internationales et des pays alliés », afin d’acheminer les bénéficiaires depuis des points sécurisés situés hors de la zone de conflit.

Les enfants et leurs familles, répartis sur l’ensemble du territoire espagnol, recevront des soins médicaux adaptés et pourront déposer une demande d’asile.

La ministre des Migrations, Elma Saiz, a salué une initiative qui illustre, selon elle, que « la solidarité et la coopération internationale sauvent des vies ».

Madrid affirme vouloir poursuivre ce type d’opérations humanitaires, soulignant que la situation sanitaire à Gaza reste critique en raison de la guerre et du manque d’accès aux soins pour les civils.

Le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez est l’une des voix européennes les plus critiques vis-à-vis de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza, qui a couté la vie à plus de 61.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, depuis octobre 2023.

La malnutrition a également causé la mort de 148 Palestiniens, dont 49 enfants, dans la bande de Gaza depuis le début de l’année, en raison du blocus israélien sur l’aide humanitaire, a déclaré mardi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Par ailleurs, le nombre de victimes parmi les personnes tentant de se procurer des vivres avait atteint 1 655 martyrs et plus de 11 800 blessés depuis le 27 mai de cette année.