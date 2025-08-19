Le président américain Donald Trump a confirmé lundi que » l’Ukraine a une chance de parvenir à une paix avec la Russie ».

Recevant le président ukrainien Volodymyr Zelensky et la délégation qui l’accompagnait, qui a apporté une carte à la Maison Blanche, Trump a déclaré, selon les médias américains, que « la rencontre d’aujourd’hui est très importante », exprimant sa conviction que « des progrès ont été réalisés et qu’il existe une chance raisonnable de mettre fin à la guerre, donc que tout se passe bien ».

Il a également exprimé sa conviction que le président russe Vladimir Poutine « souhaite mettre fin à la guerre », soulignant « qu’il travaillerait avec l’Ukraine et tous les autres pour garantir une paix durable ».

Le président américain a ajouté : « Nous allons soumettre des propositions aux Européens, et je suis convaincu qu’ils souhaitent une paix durable pour l’Ukraine et la Russie ».

Un cessez-le-feu n’est pas nécessaire pour mettre fin à la guerre

Il a poursuivi : « Un accord permettant d’instaurer la paix pendant la poursuite des combats peut être conclu », ajoutant : « Nous discuterons des garanties de sécurité, et je ne pense pas qu’il y aura de cessez-le-feu ».

Il a estimé « qu’un cessez-le-feu n’est pas nécessaire pour conclure un accord », ajoutant : « Si vous examinez les six accords que j’ai conclus cette année, vous constaterez qu’ils ont tous été signés pendant les combats ».

Il a ajouté : « Je n’ai conclu aucun accord de cessez-le-feu, et j’apprécie l’idée d’un cessez-le-feu pour une raison : il mettra immédiatement fin aux massacres ».

Trump a également indiqué avoir discuté indirectement avec Poutine et qu’il le contacterait après les rencontres.

Zelensky : Prêt à un dialogue trilatéral pour mettre fin à la guerre

De son côté, Zelensky a déclaré lors de sa rencontre avec Trump qu’il souhaitait « tout » en réponse à une question sur les garanties de sécurité dont il avait besoin.

Tout en remerciant Trump pour ses efforts, le président ukrainien a affirmé « être prêt à un dialogue trilatéral », soulignant « la nécessité de mettre fin à la guerre ».

Zelensky a également exprimé sa volonté d’organiser des élections dans des conditions sûres si la guerre avec la Russie prenait fin.

Zelensky a déclaré : « Je suis prêt à organiser des élections, mais nous devons travailler au Parlement, car on ne peut pas organiser d’élections en temps de guerre », ajoutant « qu’il est essentiel que le peuple puisse organiser des élections démocratiques, transparentes et légales ».

Il convient de noter que les élections en Ukraine sont actuellement suspendues en vertu de la loi martiale.

Rencontre avec les dirigeants européens

À l’issue de leur rencontre, Trump et Zelensky ont rencontré les dirigeants européens à la Maison Blanche, où le président américain a réitéré la possibilité d’un accord de paix dans un avenir proche.

Trump a ajouté : « Nous parviendrons à une solution à la crise aujourd’hui, et cela inclura peut-être la sécurité. Nous privilégions tous un cessez-le-feu immédiat pendant que nous travaillons à l’instauration d’une paix durable ».

Il a également jugé « essentiel de discuter d’un éventuel échange territorial entre la Russie et l’Ukraine ».

La réunion a réuni le président français Emmanuel Macron, le secrétaire général de l’OTAN Mark Rutte, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le chancelier allemand Friedrich Merz, la Première ministre italienne Giorgia Meloni et le président finlandais Alexander Stubb.

Mercs a déclaré : « Nous souhaitons tous un cessez-le-feu », tandis que Macron a affirmé que « tout le monde soutient l’idée d’une trêve ».

Plus tôt, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré que « les garanties de sécurité pour l’Ukraine seront abordées lors de l’événement », tandis que l’envoyé spécial américain Steve Witkoff a exprimé « l’espoir qu’un accord puisse être trouvé sur les questions régionales liées au conflit ».

Zelenskyy est arrivé à la Maison Blanche lundi avec plusieurs dirigeants européens dans le cadre des efforts visant à mettre fin à la guerre, après le sommet américano-russe en Alaska.

Dans son discours d’arrivée à Washington, Zelenskyy a souligné que la « force conjointe dont jouit l’Ukraine avec les États-Unis et ses alliés européens est capable de pousser Moscou vers une paix véritable ».

Trump : Poutine souhaite la fin de la guerre

Avant sa rencontre avec Volodymyr Zelensky, Trump a déclaré aux journalistes : « Comme vous le savez, nous avons récemment eu une très bonne rencontre avec le président russe. Je pense qu’il y a une chance d’aboutir à une issue positive ».

Trump a réaffirmé sa confiance dans la volonté russe de résoudre le conflit ukrainien, soulignant « qu’un règlement en Ukraine devait être durable et non un cessez-le-feu temporaire ».

Trump a ajouté : « C’était formidable que Poutine soit venu en Alaska », précisant « qu’il discuterait des propositions de règlement en Ukraine lors de sa rencontre avec les dirigeants européens ».

Il a poursuivi : « Je pense que si les choses se passent bien aujourd’hui, nous tiendrons une réunion trilatérale, et je pense que ce faisant, nous aurons une chance de mettre fin à la guerre ».

Trump a promis à Zelensky d’assurer une « excellente protection » à l’Ukraine dans le cadre d’un accord de paix, rappelant que « d’autres conflits qu’il a contribué à résoudre l’ont été sans cessez-le-feu préalable ».

Trump a souligné que « les pays de l’OTAN financeraient les armes américaines fournies à l’Ukraine ».

Trump a également annoncé qu’après sa rencontre avec Zelensky et les dirigeants de l’Union européenne, il s’entretiendrait par téléphone avec le président russe Vladimir Poutine.

Trump a ajouté : « Les dirigeants européens arrivés à la Maison Blanche souhaitent protéger Kiev, et Washington est prêt à les aider ». Il a également souligné « la nécessité d’une réunion trilatérale pour résoudre la crise en Ukraine ».

Trump a conclu en déclarant : « Si une réunion trilatérale sur l’Ukraine n’a pas lieu, le conflit militaire se poursuivra ».

Source: Médias