Plus de 200 anciens ambassadeurs et hauts fonctionnaires de l’Union européenne ont accusé mardi Bruxelles de ne pas avoir agi au génocide à Gaza, signant une lettre commune exhortant le bloc à intensifier la pression sur Israël pour qu’il mette fin à sa « guerre brutale » et à son occupation.

« Aucune mesure substantielle n’a été prise par l’UE pour faire pression sur Israël afin qu’il mette fin à sa guerre brutale », ont-ils affirmé dans cette lettre.

« Nous exprimons notre profonde déception face au fait qu’en réponse à la détérioration de la situation à Gaza, aucune mesure substantielle n’a été prise par l’UE pour faire pression sur Israël afin qu’il mette fin à sa guerre brutale, qu’il reprenne l’aide humanitaire vitale fournie par les principaux fournisseurs et qu’il démantèle son occupation illégale de Gaza et de la Cisjordanie », ont souligné les cosignataires de la lettre vue par la chaîne de télévision irlandaise RTE News.

Ils ont averti que si l’UE ne parvient pas à adopter une « position efficace », l’action sera laissée aux États membres individuels ou à des « groupes de pays partageant les mêmes idées », qui ne bénéficieront pas de la « pleine force d’une action collective à l’échelle de l’UE ».

Ils ont également exprimé leur « consternation » face au fait qu’au cours des quatre semaines écoulées depuis leur précédente lettre – signée par 58 anciens ambassadeurs de l’UE – aucun cessez-le-feu n’a été conclu à Gaza. Au lieu de cela, ont-ils noté, ‘Israël’ a commencé à mettre en œuvre des plans pour vider la ville de Gaza de sa population.

La lettre condamne les projets du gouvernement israélien d’étendre les colonies illégales à l’est d’AlQods, les qualifiant d’« objectif ouvertement déclaré de saboter la solution à deux États, soutenue par la grande majorité des États membres de l’ONU et de l’UE ».

« Comme si cela ne suffisait pas, le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) a confirmé le 22 août qu’une famine provoquée par l’homme existe désormais dans ces mêmes zones de Gaza, avec un demi-million de personnes confrontées à la famine, au dénuement et à la mort », peut-on lire dans la lettre.

Cette lettre a été adressée à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au président du Conseil européen, Antonio Costa, à la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, à la haute représentante de l’UE pour la politique étrangère, Kaja Kallas, ainsi qu’aux dirigeants et ministres des Affaires étrangères des 27 États membres.

Rappelons que plus de 62.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombés en martyre depuis le début de la guerre génocidaire israélienne lancée contre Gaza, depuis le 7 octobre 2023.