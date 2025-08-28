La flotte russe du Pacifique a annoncé mercredi que « des sous-marins de la marine russe et de la marine de l’Armée populaire de libération chinoise ont mené, pour la première fois, une patrouille sous-marine conjointe dans l’océan Pacifique ».

Un communiqué publié par le service de presse de la flotte a expliqué que « des sous-marins diesel-électriques des deux pays ont participé à cette patrouille, qui vise à renforcer la coopération navale entre la Russie et la Chine, maintenir la paix et la stabilité dans la région Asie-Pacifique, surveiller la zone maritime et protéger les installations économiques maritimes des deux pays ».

Le communiqué a précisé que « les patrouilles ont débuté début août, après la conclusion des manœuvres conjointes russo-chinoises Interaction navale 2025 en mer du Japon ».

Le sous-marin Volkhov de la flotte du Pacifique, accompagné d’un sous-marin chinois, a suivi « un itinéraire de patrouille convenu en mer du Japon et en mer de Chine orientale, avant de regagner sa base après avoir accompli ses missions ».

Selon le communiqué, « le sous-marin Volkhov est rentré aujourd’hui à sa base de Vladivostok après que son équipage a parcouru plus de 2 000 milles nautiques, accompagné de la frégate Gromky et du remorqueur de sauvetage Foti Krylov ».

Il convient de noter que « la première patrouille de surface conjointe russo-chinoise dans la région Asie-Pacifique a eu lieu en 2021 et se déroule chaque année depuis ».

Source: Médias