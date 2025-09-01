L’Égypte a condamné la poursuite des opérations militaires israéliennes contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza.

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué : « La République arabe d’Égypte condamne l’intensification de l’agression israélienne à Gaza et la persistance des violations du droit international humanitaire, qui sont en totale contradiction avec la volonté internationale de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza et à l’escalade qui en résulte dans la région ».

Le communiqué a souligné que « l’Égypte affirme que l’absence de réponse d’Israël à l’accord proposé par l’Égypte et le Qatar dans le cadre des efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza reflète une absence totale de volonté israélienne de désescalade et de rétablissement du calme et de la paix, ainsi qu’une intention claire de poursuivre son agression contre des innocents dans la bande de Gaza. Cela risque d’aggraver les conséquences désastreuses pour la situation humanitaire à Gaza, notamment au vu des politiques de famine et de blocus menées par l’occupation israélienne contre les civils sans défense dans la bande ».

Le communiqué a ajouté : « L’Égypte rejette catégoriquement cette approche israélienne agressive, qui provoque une crise dans la région et la place sur une trajectoire de collision qui laisse présager une nouvelle escalade et un nouveau conflit en raison du mépris d’Israël pour les efforts inlassables déployés pour désamorcer et arrêter la guerre dans la bande de Gaza, l’expansion continue des politiques de colonisation dans les territoires palestiniens et son retrait du processus de paix basé sur la solution à deux États, qui est soutenue aux niveaux régional et international ».

Source: Médias