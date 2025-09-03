Les forces armées de Sanaa ont annoncé de nouvelles opérations anti israéliennes et une attaque contre un cargo en mer Rouge.

Dans un communiqué lu par leur porte-parole, le général de brigade Yahya Saree, elles ont indiqué ce mardi que l’armée de l’air a mené quatre opérations militaires anti israéliennes au cours des dernières heures à l’aide de quatre drones.

Dans un communiqué officiel, elles ont expliqué que la première opération a visé le bâtiment de l’état-major israélien dans la zone occupée de Jaffa à l’aide d’un drone Samad-4.

Les trois autres opérations ont visé « la centrale électrique de Hadera, l’aéroport de Lod à Jaffa (Ben Gourion à Tel Aviv) et le port d’Ashdod en Palestine occupée ».

Le général Saree, a assuré que ces opérations ont « réalisé leurs objectifs avec précision » et s’inscrivent dans le cadre du « soutien au peuple palestinien opprimé et à ses héroïques moudjahidines, et une réponse aux crimes de génocide et de famine commis par l’ennemi sioniste contre notre peuple dans la bande de Gaza ».

Saree a aussi annoncé une opération militaire conjointe entre l’armée de l’air et la force balistique contre le cargo MSC ABY au nord de la mer Rouge, l’accusant d’avoir « violé la décision d’interdiction d’accès aux ports en Palestine occupée et en raison de ses liens avec l’ennemi israélien ». Il a précisé que l’opération avait été menée par deux drones et un missile de croisière, touchant directement le navire.

Plus tôt mardi, l’armée d’occupation israélienne avait annoncé dans un communiqué que « l’armée de l’air avait intercepté un drone lancé depuis le Yémen avant qu’il n’entre sur le territoire israélien, sans activer les alarmes, conformément à la politique établie ».

C’est la deuxième fois que l’armée d’occupation signale l’interception d’un drone en provenance du Yémen depuis l’attaque israélienne contre la capitale, Sanaa, jeudi, qui a entraîné le martyre de plusieurs responsables yéménites, dont le Premier ministre et plusieurs de ses collègues du gouvernement de Sanaa.

En soutien à Gaza, les forces armées de Sanaa sont les seuls qui soutiennent depuis le 7 octobre 2023 les Palestiniens, en ciblant les navires israéliens ou ceux se rendant dans les ports israeliens et en lançant des attaques de missiles et de drones contre « Israël », affirmant qu’il s’agit d’une riposte à la guerre génocidaire israélienne soutenue par les États-Unis.

À l’occasion de la commémoration de la naissance du Prophète Mohammad (P), M. Saree a déclaré : « Nous, Yéménites, gens de foi et de sagesse, t’avons soutenu dans le passé, te soutenons aujourd’hui et continuerons à te soutenir dans l’avenir. Nous resterons fidèles à notre engagement envers toi et le respecterons à jamais. Nous suivrons tes traces, unis sur ton chemin. Nous ne reculerons pas lorsque d’autres reculeront, et nous n’abandonnerons pas lorsque les traitres abandonnent. »

Il a ajouté : « Nous commémorons ta mémoire pure, assumant le djihad sacré et le lien suprême, en soutien à nos frères de Gaza qui subissent l’agression et le siège, tandis que les faibles les ont abandonnés et les traitres ont conspiré contre eux. Pour que les yeux des lâches ne dorment jamais. »

Le porte-parole militaire a conclu en affirmant que le Yémen « continuera de soutenir Gaza jusqu’à la fin de l’agression et la levée du siège » israélien.

Source: Divers