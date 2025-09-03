Forces yéménites : L’ennemi sioniste ne bénéficiera ni de la sécurité ni de la stabilité, et nos opérations se poursuivront à un rythme accéléré lors de la prochaine phase – Site de la chaîne AlManar-Liban
mercredi , septembre 3 2025
OSDH : Explosion dans une base militaire syrienne près de l’aéroport international de Damas
Gaza: 33 martyrs suite aux bombardements israéliens, dont 22 à Gaza-ville, depuis ce mercredi matin
Hamas : Nous appelons la nation et les peuples libres du monde à s’opposer aux politiques coloniales visant à liquider la cause palestinienne
Hamas : Les plans et les projets de colonisation de l’occupation ne permettront pas d’assurer la sécurité attendue, mais engendreront de nouveaux défis et confrontations
Les forces yéménites visent des sites sensibles dans la ville occupée de Jaffa
Forces yéménites : L’ennemi sioniste ne bénéficiera ni de la sécurité ni de la stabilité, et nos opérations se poursuivront à un rythme accéléré lors de la prochaine phase
Forces armées yéménites : Cette opération, en soutien au peuple palestinien opprimé de la bande de Gaza, constitue une première riposte à l’agression contre notre pays
Forces armées yéménites: Double opération militaire utilisant des missiles « Palestine 2 » et « Zoulfiqar » visant des cibles sensibles dans la ville occupée de Jaffa
Radio de l’armée israélienne : L’embargo allemand sur ‘Israël’ crée des pénuries de pièces détachées pour chars
Radio de l’armée israélienne : Des dizaines de bulldozers lourds ont été endommagés par des missiles antichars et des engins explosifs pendant la guerre
Forces yéménites : L’ennemi sioniste ne bénéficiera ni de la sécurité ni de la stabilité, et nos opérations se poursuivront à un rythme accéléré lors de la prochaine phase
Depuis 7 heures
3 septembre 2025
