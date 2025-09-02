L’ex-Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères, Josep Borrell, a appelé les États membres à poursuivre les institutions européennes en justice pour leur inaction face à la guerre à Gaza, a rapporté le journaliste Claudi Perez dans un article du journal espagnol El Pais. Rappelant que plusieurs pays ont exprimé leur soutien à la création d’un État palestinien ou se préparent à franchir ce pas avant la prochaine réunion de l’ONU.

La déclaration de Borrell, selon l’article, intervient à un moment où les Européens, et notamment l’Espagne, sont de plus en plus convaincus que ce qui se passe dans la bande de Gaza s’apparente à un « génocide », dans un contexte de multiplication des appels à une action décisive contre Israël.

Perez a souligné que des milliers d’universitaires et d’intellectuels en Europe et aux États-Unis ont qualifié l’escalade militaire de « génocide », mais Bruxelles reste muette. Ni les relations commerciales ni les ventes d’armes n’ont été rompues.

Dans ce contexte, Borrell a déclaré : « Il existe une volonté manifeste d’exterminer le peuple palestinien. Si Israël viole les droits de l’homme – et tout porte à croire que c’est le cas – tout État membre, comme l’Espagne, peut saisir les tribunaux européens pour faire respecter les traités relatifs aux droits de l’homme. »

Borrell a souligné que « Gaza a révélé la faillite morale de l’Europe, et il est temps d’agir. Cette indifférence est inacceptable. Les traités sont clairs quant aux conséquences de la violation du droit humanitaire. »

Selon l’article, Borrell a dénoncé l’inaction de l’Europe face aux souffrances des Palestiniens, soulignant que l’image que le continent donne de ses valeurs morales et humanitaires ne reflète pas la réalité, surtout après que plusieurs dirigeants européens ont ouvertement déclaré leur soutien à Israël. Alors que la plupart des Européens considèrent ce qui se passe à Gaza est un génocide, selon l’article d’El Pais.

Incompétence et inaction

Borrell a pointé du doigt les dirigeants européens : « La génération de politiciens allemands nés après la Seconde Guerre mondiale et toujours au pouvoir est hantée par un complexe de culpabilité face au rôle historique de l’Allemagne dans l’Holocauste, et ils estiment que la meilleure chose à faire est toujours de protéger Israël.»

Il a ajouté que l’héritage historique de l’Holocauste, « qui s’étend à des pays comme l’Autriche et la Slovaquie, paralyse la position européenne, et que quelques États membres soutiennent Israël sans condition. »

Borrell a conclu, selon l’article, que les 27 États membres doivent recourir aux tribunaux européens comme outil pour mettre fin aux violations israéliennes à Gaza, soulignant que le moment est venu d’agir pour mettre fin à l’impasse politique et morale en Europe.

Source: Média