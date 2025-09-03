Les forces armées yéménites ont annoncé, ce mercredi 3 septembre, avoir visé des sites sensibles dans la ville occupée de Jaffa.

Il s’agit d’une double opération militaire ayant utilisé le missile à fragmentation « Palestine 2 » et le missile « ZoulFiqar ».

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de Yehya Saree, a précisé que « l’opération a atteint ses objectifs avec succès, poussant des millions de sionistes à se réfugier dans des abris et entrainant la suspension du trafic aérien ».

M.Saree a ajouté : « Cette opération intervient en soutien au peuple palestinien opprimé, notamment nos frères dans la bande de Gaza et fait partie de la première riposte à l’agression israélienne de 29 août contre une réunion du gouvernement yéménite.»

« L’ennemi sioniste ne bénéficiera ni de la sécurité ni de la stabilité, et nos opérations se poursuivront à un rythme accéléré lors de la prochaine phase », a prévenu M.Saree

Et de conclure: « L’ennemi criminel commet le crime le plus odieux contre deux millions de musulmans à Gaza, tandis que deux milliards de musulmans restent silencieux et inactifs.»