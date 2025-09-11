Dans son discours ce mercredi, le secrétaire général du Hezbollah a mis l’accent sur l’attaque israélienne perpétré contre le Qatar estimant qu’elle s’inscrit dans le cadre du projet du « Grand Israël » défendu par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Il a invité les Etats arabes qui sont menacés par ce projet de soutenir la résistance, le seul rempart contre son projet.

Dans le prolongement, en passant aux affaires internes libanaises, il a averti contre la politique américaine qui n’a d’autre priorité que de « donner tout le Liban à Israël ». Invitant les différents protagonistes libanais à travailler à l’unisson pour les intérêts du Liban qui est « la patrie définitive de tous ses fils » et « l’avenir de ses générations futures ».

Il a surtout conseillé de ne pas dilapider ses atouts de force à savoir les armes de la résistance, « les seules capables de le défendre faute d’autre alternative ».

Cheikh Qassem n’a pas omis d’évoquer dans son discours le génocide israélo-américain perpétré contre le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Tout en saluant sa résilience légendaire, il a rappelé que « la responsabilité de le soutenir en incombe à nous tous », tout en saluant le Yémen qui continue à le faire malgré les attaques israéliennes incessantes contre ce pays.

Idée principales du discours de cheikh Naïm Qassem

A l’occasion de la commémoration de la naissance du messager de Dieu le prophète Mohammad (p), le secrétaire général du Hezbollah cheikh Naïm Qassem a mis l’accent sur son rôle crucial pour l’humanité.

« Aujourd’hui, nous célébrons la naissance du Noble Prophète Mohammed (que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui). Il a été une grande bénédiction divine qui nous a guidés vers la droiture et le salut … Notre Messager a apporté la vérité de Dieu, il est une miséricorde divine. C’est lui qui nous a éclairés sur le chemin de la justice selon la loi divine, et il nous a appris à être avec notre Créateur. »

La question palestinienne doit incarner l’unité islamique

Cheikh Qassem a par la suite parlé de la notion de l’unité islamique, qui a émergé de la divergence entre les musulmans sunnites et les musulmans chiites sur la fixation de la date de sa naissance, entre le 12 de Rabi’ al-Awwal et le 17.

« L’imam Khomeiny est alors intervenu en décrétant la semaine de l’unité islamique entre ces deux dates, afin que cette divergence soit un point de convergence entre les musulmans », a-t-il rappelé.

Et de poursuivre : « L’unité islamique est un processus politique, éducatif et moral permettant à la oumma de relever les défis. Or, la question palestinienne est la question la plus importante qui devrait incarner l’unité islamique.

La République islamique soutient la Palestine, son peuple et sa résistance pour parvenir à la libération, et c’est la question la plus importante de l’unité islamique. Tout le monde devrait soutenir la cause palestinienne. C’est ce que nous faisons et pour lequel avons consenti tous les sacrifices. »

« La responsabilité de la Palestine en incombe à nous tous »

Cheikh Qassem a poursuivi son discours en parlant de la guerre génocidaire israélienne soutenue par les USA contre les palestiniens.

« Regardez ce qui se passe à Gaza où sont perpétrés les crimes les plus odieux par Israël et les USA à Gaza mais aussi en Cisjordanie. C’est le travail de l’arrogance et de la tumeur cancéreuse Israël et de son occupation. Nous devons être à côté (des Palestiniens) et les soutenir. »

Et de demander en s’adressant à l’humanité : « Où sont donc ceux qui croient qu’Il n’est de Dieu que Dieu et Mohammad est le message de Dieu ? Où sont donc ceux qui prônent les droits humanitaires ? Où sont donc les actions propices pour arrêter ce génocide perpétré en Palestine ? «

Et d’insister : « La responsabilité en incombe à nous tous ».

Cheikh Qassem a poursuivi en rendant hommage au peuple palestinien « déterminé » et a sa résistance qui « persévère malgré toutes les difficultés ».

« L’opération Ramot près d’al-Qods est une opération audacieuse et courageuse qui prouve que le peuple palestinien a la volonté de vivre et de résister… Un grand nombre de soldats israéliens sont tués à Jabalia et dans le quartier de Cheikh Radwan, ce qui signifie que nous sommes face à un peuple fort qui mérite tout le soutien et l’assistance. »

« L’agression contre le Qatar fait partie du projet du Grand Israël »

Cheikh Qassem a commenté l’attaque israélienne perpétrée mardi 9 septembre contre le Qatar. Visant à l’origine des dirigeants du Hamas de l’équipe des négociateurs, elle s’est soldée par un échec tout en coûtant la vie à 5 de ses jeunes membres et un membre des forces de l’ordre qatari.

« Nous soutenons le Qatar et considérons qu’il a été attaqué comme nous soutenons la résistance palestinienne.

L’agression israélienne contre le Qatar fait partie du projet du « Grand Israël ».

Cela fait deux ans que l’ennemi s’emploie pour faire avancer le projet du « Grand Israël », étape par étape, à Gaza et en Cisjordanie. Frapper le Qatar fait partie de ce projet, qui s’étend du Nil à l’Euphrate. Or, il est devenu évident que ce qui retarde le projet israélien est la résistance et son refus de capituler en Palestine, au Liban et dans la région. »

Adressant sa parole aux pays de la région, il a dit : « si l’ennemi élimine la résistance -et il n’y parviendra pas, ce sera ensuite votre tour.

Puisque le projet du « Grand Israël » est mis sur les rails, et que seule la poursuite de la résistance le retarde, pourquoi les pays arabes ne la soutiennent-ils donc pas ? »

Les deux propositions du Hezbollah aux Etats arabes

Et cheikh Qassem de faire deux propositions aux Etats arabes :

« J’ai deux propositions à vous faire. La première est la meilleure : c’est de soutenir la résistance par les moyens que vous préférez : politique, médiatique, diplomatique, financier, dans les instances internationales…

La deuxième proposition qui est la moins bonne consiste à ne pas la poignarder dans le dos, sans lui exprimer de soutien, mais de la laisser agir tant que sa volonté se limite à vouloir libérer sa terre et rien d’autre. Dans la moindre des choses, ne soutenez pas Israël.

La résistance aujourd’hui constitue un rempart solide pour qu’Israël n’atteigne vos pays, vos peuples et vos nations. Renoncez à soulever la question du monopole des armes, ne lui demandez pas de faire des concessions et ne faites pas pression sur elle.

Celui qui pense qu’il enlève des prétextes à l’ennemi en prônant le désarmement de la résistance se trompe, car l’ennemi poursuivra son projet. Israël continuera et rien ne l’arrêtera, sauf la résistance. Alors ne la poignardez pas dans le dos et ne l’affrontez pas pour qu’elle puisse travailler et avancer. »

A cet égard, cheikh Qassem a salué le Yémen dont les forces poursuivent sans relâche les tirs de drones et de missiles contre « Israël », à l’insu des attaques israéliennes perpétrées contre lui : « Je tiens à cette occasion à rendre un hommage particulier au grand et courageux Yémen qui porte de lourdes charges pour exprimer son unité et se tenir aux côtés de la Palestine ».

« La priorité du Liban doit être axée sur la souveraineté »

Le numéro un Hezbollah est passé ensuite dans son discours au dossier libanais interne.

« Le Liban est la patrie définitive de tous ses fils, et nous sommes tous ses fils. Depuis la création du Liban moderne, Israël nourrit des ambitions expansionnistes et coloniales dans le sud.

Au Liban, le point le plus fort du patriotisme réside dans la défense de la patrie et la libération du territoire. Tous ceux qui ont défendu le Liban depuis sa fondation, quelles que soient leurs divergences, ont contribué à sa protection et à son indépendance. C’est ce que l’armée a fait, selon ses capacités. Et c’est ce que la Résistance a fait.

La résistance a réussi à contrecarrer les objectifs d’Israël et l’a empêché d’occuper le territoire lors de la bataille des « Braves Guerriers » (la guerre de 66 jours entre septembre et novembre 2024). Aujourd’hui, Israël est dissuadé.

La résistance a sacrifié ce qu’elle avait de plus cher pour la défense du Liban, elle a consenti ses meilleurs dirigeants et jeunes, à leur tête son Eminence Sayyed Hassan Nasrallah.

Mais l’accord de cessez-le-feu (conclu en novembre 2024 avec le gouvernement libanais) n’a pas atteint son objectif et l’ennemi a continué à le violer. L’agression israélienne a poussé encore plus loin vers l’effondrement du Liban, causé à l’origine par la corruption endémique et l’échec de la mise en œuvre de l’accord de Taëf.

La Résistance a contribué à la stabilité du Liban car elle a contribué à l’avènement du président Joseph Aoun au pouvoir et en repoussant l’ennemi…

La priorité du gouvernement devrait être axé sur la réalisation de la souveraineté en expulsant Israël et ceci devrait être une cause centrale avant toute autre chose. Comment un gouvernement peut-il lever la tête pendant que l’agression israélienne a pu atteindre le Hermel. Pourquoi voudrait-il renoncer à la force du Liban alors qu’il n’a pas d’autre alternative pour défendre le Liban ? »

Les USA voudraient donner tout le Liban à Israël

Cheikh Qassem a poursuivi son discours en stigmatisant le rôle des USA au Liban.

« La médiation américaine est complice dans l’agression contre le Liban par Israël. Les USA voudraient offrir tout le Liban à Israël.

Les Usa ont renoncé à leur engagement envers le Liban, et leur principal souci est devenu de désarmer le Hezbollah avant que l’ennemi n’entreprenne une action, que ce soit pacifiquement ou militairement. Les USA et l’ennemi ont un seul objectif : dépouiller le Liban de son pouvoir afin qu’il devienne une cible facile pour le projet du « Grand Israël ».

L’Occident ne se soucie pas du Liban, mais plutôt d’Israël. »

« Problème interne et problème externe »

Il a terminé son discours en appelant les Libanais à l’unité pour les intérêts du Liban.

« En ce qui nous concerne, le Liban est notre terre, notre avenir et l’avenir de nos générations futures. Nous ne cèderons pas à la pression, aussi forte soit-elle, et nous ne capitulerons jamais.

La renaissance du Liban se traduit par l’obtention de la souveraineté, par l’expulsion de l’ennemi, la prévention de la tutelle arabo-américaine, la régulation du travail de l’État et de ses institutions, le début de la reconstruction et la lutte contre la corruption qui a conduit à l’effondrement qui s’est produit.

Les séances gouvernementales des 5 et 7 août (qui ont établi le monopole par l’Etat des armements) étaient inconstitutionnelles et visaient à pousser le pays vers l’inconnu.

Nous appelons à l’unité nationale et il n’y a pas de place pour une quelconque discussion en dehors de la stratégie de sécurité nationale, qui est la seule voie vers une solution.

Il y a un problème interne avec certaines personnes qui veulent le dépôt des armes et un problème externe avec l’agression « israélienne » en cours.

Malheureusement, certains à l’intérieur du Liban travaillent selon les règles israéliennes, je leur conseille de ne pas chercher à se justifier auprès de l’ennemi. Nous leur demandons d’attendre que nous ayons réglé le problème extérieur et ensuite nous discuterons d’une stratégie de sécurité nationale.

Nous vous appelons à construire notre pays ensemble et à être des partenaires unis contre nos ennemis. C’est notre responsabilité collective.

Le mécanisme existant (le comité quinquennal de supervision du cessez-le-feu) ne sert qu’à informer sur les emplacements des armes du Hezbollah sans accorder aucune importante aux attaques israéliennes ?

Poursuivre la résistance est essentielle pour tous et c’est là que réside force du Liban. »

Source: Al-Manar