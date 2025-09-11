Le Guide iranien l’ayatollah Ali Khamenei : les gouvernements de la région doivent savoir qu’il ne faut pas faire confiance aux USA qui les considère comme des outils pour préserver les intérêts de l’entité sioniste et leurs propres intérêts. – Site de la chaîne AlManar-Liban
