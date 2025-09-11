Le Département de la Défense des États-Unis (Pentagone) a annoncé mercredi l’approbation d’un programme d’assistance sécuritaire pour le Liban, d’une valeur d’environ 14,2 millions de dollars.

Le Pentagone a expliqué dans un communiqué que ce programme « fournira aux forces armées libanaises les capacités nécessaires pour effectuer des patrouilles, retirer et éliminer en toute sécurité les munitions non explosées (UXO) et démanteler les caches d’armes du Hezbollah, en soutien à la cessation des hostilités déclarée en novembre 2024 entre le Liban et Israël ».

Dans son discours mercredi, le secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a indiqué hier que « les Américains souhaitent désormais désarmer soit pacifiquement, c’est-à-dire par l’intermédiaire de l’État libanais et la reddition, soit militairement par l’intermédiaire de l’État libanais ou par une intervention directe ».

Il a estimé que « cela indique qu’ils n’ont plus qu’un seul objectif : priver le Liban de sa force et de ses capacités afin qu’il devienne une cible facile sous la bannière du projet du « Grand Israël ». »

Cheikh Qassem a souligné que Washington « conspirait totalement avec Israël », ajoutant : « les USA veulent s’emparer du Liban et donner à Israël ce qu’il veut. Ne soyez pas surpris que les USA soit prêts à céder tout le Liban à Israël. Ils ont renoncé à la garantie qu’ils avaient donnée concernant le retrait d’Israël, dans l’espoir de contrôler le Liban. »

