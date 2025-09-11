Donald Trump a assuré mardi que ce n’était « pas sa signature » qui figurait sur une lettre d’anniversaire à la tonalité salace adressée au délinquant sexuel Jeffrey Epstein, rendue publique cette semaine par l’opposition démocrate, dans une affaire qui embarrasse le président américain.

Cette lettre, datant de 2003 et attribuée à Donald Trump, a été rendue publique lundi par des parlementaires démocrates, alors que l’affaire Epstein, du nom d’un riche financier new-yorkais, mort en prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels, enflamme les Etats-Unis.

« Ce n’est pas ma signature et ce n’est pas ma façon de parler, quiconque me suit depuis longtemps sait que ce n’est pas ma manière de m’exprimer. C’est absurde », a lancé le président américain pendant un court échange avec la presse à l’extérieur d’un restaurant de Washington.

Il s’agit de la première réaction publique du dirigeant républicain depuis la diffusion de cette lettre.

Celle-ci fait apparaître une esquisse de buste féminin, avec un échange imaginaire entre Jeffrey Epstein et Donald Trump, à l’époque deux visages de la jet-set new-yorkaise. Une signature semblant être celle du futur président américain figure au pied du texte.

« Joyeux anniversaire. Que chaque jour soit un autre merveilleux secret », conclut le texte dactylographié.

Plus tôt mardi, la Maison Blanche s’était dite favorable au recours à des experts en écriture pour juger de l’authenticité des signatures attribuées à Donald Trump.

« Le président a une des signatures les plus connues au monde, et c’est le cas depuis de très nombreuses années », a souligné la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, au cours d’un point presse.

« Le président n’a pas écrit cette lettre. Il n’a pas signé cette lettre », a-t-elle répété. « C’est la raison pour laquelle son équipe juridique a attaqué en justice le Wall Street Journal », qui avait révélé en juillet l’existence de cette lettre.

Le New York Times a toutefois publié lundi plusieurs lettres signées de Donald Trump et datant de la fin des années 90 ou du début des années 2000, dont les signatures portent une ressemblance frappante avec celle figurant sur la lettre de 2003.

Un autre document a été rendu public lundi par les démocrates, une photo sur laquelle Jeffrey Epstein apparaît avec plusieurs personnes, tenant un chèque géant de 22.500 dollars visiblement signé du nom de Donald Trump (« DJTRUMP »), accompagné d’un texte évoquant la « vente » d’une femme « complètement dévalorisée ».

« Avez-vous vu la signature sur ce chèque? », a lancé Karoline Leavitt. « Ce n’est pas la signature de Donald Trump. Absolument pas. Le président n’a pas signé ce chèque », a-t-elle insisté.

L’affaire Epstein empoisonne depuis de longues semaines la présidence de Donald Trump, en particulier auprès de sa base qui s’abreuve de théories selon lesquelles Jeffrey Epstein aurait été assassiné pour l’empêcher d’impliquer des personnalités de premier plan.

