Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères qatari a qualifié l’attaque israélienne contre Doha qui a visé des dirigeants du Hamas d’acte perfide et de traitrise.

L’attaque israélienne a été une opération perfide et nous n’en avons pris connaissance que lorsqu’elle s’est produite, a déclaré Mohammed ben Abderrahmane Al Thani, lors d’une conférence de presse dans la soirée de ce mardi.

Selon lui le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est « un voyou qui conduit la région à un niveau irréversible, en pratiquant le terrorisme d’État ».

« Ce qui s’est passé aujourd’hui est du terrorisme d’Etat et une tentative de déstabiliser la sécurité dans la région. Cette attaque n’a pas seulement violé les lois internationales mais aussi toutes les normes éthiques », a-t-il souligné. Assurant que « le Qatar se réserve le droit de riposter à cette attaque flagrante »

Il a indiqué qu’une équipe juridique a été constituée pour prendre les mesures nécessaires pour répondre à cette attaque, soulignant que « ce qui s’est passé envoie un message dangereux à la région selon lequel il y a un acteur voyou qui se livre au chaos politique ».

« L’attaque d’aujourd’hui ne peut être taxée que d’acte de traitrise », a-t-il insisté.

Et de poursuivre : « Les négociations se poursuivaient à la demande des USA, mais Israël œuvrait pour saboter ces efforts ».

« Des armes qui n’ont pas été détectées »

Interrogé sur les raisons pour lesquelles les radars qataris n’ont pas intercepté les missiles israéliens, le Premier ministre qatari a répondu : « L’ennemi israélien a utilisé des armes qui n’ont pas été détectées par nos radars ».

Selon lui, « les actions d’Israël ne doivent pas être négligées et toutes les mesures doivent être prises contre elles ».

« La barbarie de Netanyahu doit être combattue de manière unifiée », a-t-il persisté.

« Les Américains nous ont informés dix minutes après l’attaque. Le président Trump a appelé l’émir du Qatar après l’attaque et a déclaré qu’il n’y avait eu aucune coordination préalable avec Israël », a aussi révélé Al Thani.

Après l’attaque israélienne qui a tué 6 personnes dont 5 jeunes membres du Hamas, sans réussir à éliminer des dirigeants de ce mouvement participant aux négociations, un responsable américain a confié pour l’agence Axios que les Etats-Unis avaient été informés au préalable par les Israéliens de l’attaque à Doha.

De même, une haute responsable de la Maison Blanche avait assuré sous couvert d’anonymat à l’AFP que « les Etats-Unis ont été prévenus par Israël des frappes aériennes menées contre des responsables du Hamas au Qatar ».

« Une décision prise par Netanyahu pas par moi »

Mais dans la soirée, les déclarations américaines ont pris une nouvelle tournure.

Le président Donald Trump s’en est totalement démarqué en déclarant que « la frappe contre le Qatar était une décision prise par Netanyahu, pas par moi. »

« Les bombardements unilatéraux à l’intérieur du Qatar ne servent pas les objectifs d’Israël ou des États-Unis », a-t-il argué.

Et de poursuivre : « J’ai parlé à l’émir du Qatar et à son Premier ministre et je leur ai assuré qu’une telle chose ne se reproduirait plus sur leurs terres. »

Il a aussi avancé : « L’armée américaine a informé aujourd’hui notre administration qu’Israël attaque le Hamas dans la capitale qatarie. Witkoff a immédiatement reçu l’ordre d’informer les Qataris de l’attaque imminente, ce qu’il a fait, mais malheureusement, il était trop tard pour arrêter l’attaque. »

Washington était surement au courant

Interrogé par la chaine libanaise d’information al-Mayadeen, l’ancien inspecteur de la commission spéciale de l’ONU et officier américain à la retraite Scott Ritter a rejeté les déclarations du président américain.

« Il y a un travail minutieux entre le commandement central et Israël, et il n’est pas possible qu’un avion israélien lance une attaque au Qatar sans que les États-Unis ne le sachent », a affirmé cet inspecteur qui était chargé de surveiller l’élimination des armes de destruction massive en Irak.

Ses conclusions qui niaient catégoriquement leur présence à la veille de l’invasion américaine de ce pays en 2003 avaient été tournées en dérision par les médias mainstream avant de s’avérer totalement vraies.

Selon lui, Washington était surement au courant dès le début de l’attaque israélienne.

« Cette opération a été coordonnée au préalable avec la Maison Blanche et le président a surement été prévenu des tirs de missiles », a ajouté cet expert connu pour être l’un des critiques les plus virulents des politiques américaines.

La chaine de télévision israélienne Channel 12 a pour sa part, révélé que des avions des renseignements américains et britanniques survolaient l’espace aérien qatari avant l’offensive israélienne.

