Les forces d’occupation israéliennes ont arrêté un berger syrien mardi alors qu’il gardait ses moutons sur la route reliant les villages d’al-Rafid et d’al-Mushayda, dans la campagne sud de Quneitra. Son sort demeure inconnu.

Plus tôt, des sources locales ont rapporté « qu’une patrouille israélienne composée de trois véhicules militaires était entrée dans le village de Bariqa, dans la campagne de Quneitra ».

Hier, les forces d’occupation ont libéré trois jeunes hommes du village d’al-Hamidiya, dans la campagne de Quneitra, après les avoir détenus pendant plusieurs heures.

Selon les informations recueillies, les forces d’occupation israéliennes ont interpellé les jeunes hommes alors qu’ils ramassaient du bois de chauffage près d’un rond-point. Ils ont ensuite été relâchés sans aucune explication quant aux raisons ou aux circonstances de leur détention.

Ces violations s’inscrivent dans le cadre des attaques répétées et continues de l’entité sioniste contre la souveraineté syrienne depuis la chute du régime de l’ancien président Bachar al-Assad le 8 décembre 2014.

Les forces d’occupation israéliennes ont mené d’importantes incursions en profondeur en territoire syrien et bombardé de nombreuses zones à travers le pays, culminant avec l’attaque du ministère de la Défense à Damas.

L’occupation s’est également emparée de zones supplémentaires sur le plateau du Golan syrien, notamment le sommet du mont Hermon, d’où le ministre israélien de la Guerre, Yisrael Katz, a explicitement déclaré que « l’entité sionsite n’a aucune intention de se retirer.

Source: Médias