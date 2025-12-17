Le député Ihab Hamadeh, membre du bloc Loyauté à la Résistance (Hezbollah) au Parlement libanais, s’est entretenu mardi avec la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen au sujet des communications entre le Hezbollah et l’ambassade d’Égypte.

Interrogé à ce sujet, M. Hamadeh a expliqué qu’ « une réunion a été demandée, mais pas dans le but de présenter une initiative, un document de travail ou une proposition égyptienne. Il semble plutôt s’agir d’une réunion d’information ou d’une conversation informelle. »

Dans ce contexte, M. Hamadeh a souligné que les positions du Hezbollah sont clairement exposées dans les discours de ses dirigeants, notamment ceux du secrétaire général, cheikh Naïm Qassem, « qui aborde chaque question en détail dès qu’elle se pose. »

Hamadeh a affirmé que « toute initiative, si elle devait avoir lieu, passerait par l’État libanais, car celui-ci représente toutes les composantes de la société libanaise », précisant que « le canal de communication avec le Hezbollah reste ouvert ».

Hamadeh a poursuivi en affirmant que « cela ne signifiait pas fermer la porte à qui que ce soit, et en particulier aux États arabes. Au contraire, le Hezbollah accueille favorablement toute initiative qui défend la souveraineté et respecte les droits reconnus à tous, et nous sommes ouverts aux propositions sérieuses. »

En réponse à une autre question concernant une invitation adressée au Hezbollah à une réunion au Caire, Hamadeh a déclaré : « Je crois qu’une telle invitation a été faite, pour une réunion en Égypte, similaire à ce qui s’est passé avec la résistance palestinienne. »

Concernant l’accord de cessez-le-feu au Liban, Hamadeh a souligné « qu’il n’a pas été conclu par la voie diplomatique, mais plutôt en raison du rapport de forces imposé par la première bataille ».

Hamadeh a expliqué que « si Israël a cru qu’envahir le Liban et atteindre Beyrouth serait une simple formalité, il n’aurait pas hésité un instant ». Il a ajouté : « Lorsque nous disons que nous affronterons toute guerre terrestre et que nous en sortirons victorieux, cette déclaration recèle des secrets que seuls ses propriétaires les connaissent. »

Dans ce contexte, Hamadeh a déclaré : « Nous sommes toujours confiants en notre victoire, et personne ne peut vaincre cette nation », ajoutant : « Nous sommes le peuple de cette terre, le peuple de la vérité, et nous triompherons. »

Hamadeh a souligné que « les armes de la résistance ne seront ni retirées ni gelées, et lorsque l’accord de cessez-le-feu sera mis en œuvre, la question sera abordée dans le cadre d’une stratégie défensive. »

Il a fait remarquer que « les États-Unis ont renié leurs engagements », notant que « le pays tout entier est vulnérable aux attaques et nous avons une longue histoire de défense de notre indépendance et de notre existence. »

Hamadeh a indiqué que « le Hezbollah est une force stabilisatrice majeure au Liban, mais qu’une faction au sein du pays est passée de la simple opposition au parti à une hostilité déclarée ».

Concernant le ministre libanais des Affaires étrangères, Youssef Raji, Hamadeh a appelé l’État à mettre fin à ses déclarations et à ce qu’il a qualifié de « farce », jugeant « honteux qu’une personnalité de ce calibre représente le Liban historique au ministère des Affaires étrangères. »

Hamadeh a déclaré que « Raji ne représente ni le Liban, ni même la moitié du peuple libanais. Au contraire, il agit envers eux avec malveillance et méprise leurs liens et leurs affiliations » s’interrogeant : « Est-ce vraiment dans l’intérêt du Liban ? »

Source: Médias