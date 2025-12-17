Le quotidien israélien Yediot Ahronoth prévoit qu’Israël prendrait une décision d’ici fin décembre concernant un éventuel engagement dans une nouvelle confrontation militaire avec le Hezbollah, sous réserve de l’approbation de l’administration américaine.

Dans un article publié ce mercredi, le journal indique qu’Israël se prépare à une nouvelle confrontation avec le Hezbollah, précisant que « les responsables de la défense estiment qu’aucune opération ne sera menée sans l’aval du président américain Donald Trump, rendant improbable toute action avant la visite prévue du Premier ministre Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche ce mois-ci ».

Yediot Ahronoth révèle que les services de renseignement militaire israéliens surveillent « les actifs dissimulés, les évolutions politiques et les financements iraniens, en prévision d’une eventuelle escalade qui pourrait être influencée par l’approbation américaine et les élections législatives libanaises ». Le journal affirme que « le réseau souterrain du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth n’est ni aussi profond ni aussi étendu que celui de Gaza, principalement en raison de la nature du sol, qui représente un défi technique ».

Le journal fait remarquer que « le Hezbollah a choisi la retenue, s’abstenant même de tirer un seul obus de mortier en représailles à l’assassinat de son commandant militaire (Haïtham Ali Tabatabai), une politique d’endiguement plus courante ces dernières années en Israël. » Il a toutefois noté que « cette retenue a peu de chances de se maintenir en cas d’escalade de grande ampleur. L’armée israélienne s’attend à ce que le Hezbollah riposte par un barrage coordonné de centaines de roquettes, d’engins explosifs et de drones pendant plusieurs jours. »

Le journal qui a cité des responsables de la Direction du renseignement militaire israélien rapporte que « d’un point de vue militaire, le Hezbollah reste plus fort que l’armée libanaise », ajoutant que le Hezbollah continuera « à reconstituer ses rangs, en s’appuyant principalement sur la production locale et la conversion de roquettes existantes en missiles de précision. »

Yediot Ahronoth a également cité un responsable de l’armée israélienne affirmant que « l’armée devra continuer à affronter le Hezbollah à tout prix », étant donné que « le Hezbollah ne désarmera pas volontairement et que l’armée libanaise, pour sa part, maintient une position neutre ».

Netanyahu doit rencontrer Trump en Floride, aux États-Unis, le 29 décembre.

