Un scientifique nucléaire juif, partisan d’Israël, a été assassiné à Brooklyn, New York. Le tireur a pris la fuite. La police a annoncé, le mardi 16 décembre, l’ouverture d’une enquête pour homicide.

Nuno F.G. Loureiro, physicien et spécialiste de la fusion nucléaire est décédé dans un hôpital local, a indiqué le bureau du procureur du district de Norfolk dans un communiqué.

Le bureau du procureur a précisé qu’aucun suspect n’avait été interpellé mardi après-midi et que l’enquête se poursuivait.

Loureiro, qui avait rejoint le Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 2016, avait été nommé l’an dernier à la tête du Centre des sciences du plasma et de la fusion du MIT, où il ambitionnait de développer les technologies d’énergie propre et d’autres domaines de recherche.

Ce centre, l’un des plus grands laboratoires de l’université, employait plus de 250 personnes réparties dans sept bâtiments lorsqu’il en a pris la direction.

Loureiro a grandi à Viseu, dans le centre du Portugal, et a étudié à Lisbonne avant d’obtenir un doctorat à Londres, selon le MIT. Il était chercheur dans un institut de fusion nucléaire à Lisbonne avant de rejoindre le MIT.