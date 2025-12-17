Les États-Unis font pression sur la CPI pour qu’elle limite sa compétence et mette fin aux enquêtes visant de hauts responsables, sous peine de nouvelles sanctions.

L’administration du président Donald Trump souhaite que la Cour pénale internationale (CPI) modifie son acte constitutif afin d’éviter qu’elle enquête sur le président républicain et ses principaux collaborateurs, a déclaré un responsable de l’administration Trump, menaçant la Cour de nouvelles sanctions américaines en cas de refus.

Si la Cour ne donne pas suite à cette demande américaine, ainsi qu’à deux autres – l’abandon des enquêtes visant les dirigeants israéliens concernant la guerre à Gaza et la clôture formelle d’une enquête antérieure sur les troupes américaines pour leurs actions en Afghanistan – Washington pourrait sanctionner davantage de responsables de la CPI et la Cour elle-même, a précisé ce responsable.

Des sanctions contre la Cour marqueraient une escalade significative de la campagne américaine contre la CPI, critiquée depuis longtemps par des responsables américains, républicains comme démocrates, qui estiment qu’elle porte atteinte à la souveraineté des États-Unis.

Ce responsable de l’administration Trump, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a indiqué que Washington avait communiqué ses exigences aux membres de la CPI, dont certains sont des alliés des États-Unis, et les avait également portées à la connaissance de la Cour.

Les États-Unis ne sont pas signataires du Statut de Rome qui a institué la CPI en 2002 en tant que juridiction suprême compétente pour juger les chefs d’État.

La demande et la menace de reprise des sanctions américaines contre la Cour n’avaient pas été rapportées auparavant.

Washington craint des mesures après la fin du mandat de Trump

En novembre dernier, les juges de la CPI ont émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l’ancien ministre israélien de la Défense Yoav Gallant et le chef du Hamas Ibrahim al-Masri pour des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité présumés commis lors du conflit de Gaza.

En mars 2020, le parquet a ouvert une enquête en Afghanistan portant notamment sur d’éventuels crimes commis par des troupes américaines.

Depuis 2021, la Cour a relégué au second plan l’examen du rôle des États-Unis, sans toutefois clore formellement son enquête.

Pour contraindre le tribunal pénal international à abandonner ces charges, les États-Unis ont imposé, en début d’année, des sanctions à neuf responsables de la CPI, dont des juges et des procureurs. Mais elle s’est abstenue d’imposer des sanctions à la Cour en tant qu’entité, ce qui perturberait gravement son fonctionnement.

«On craint de plus en plus… qu’en 2029, la CPI ne s’intéresse au président, au vice-président, au secrétaire à la Guerre et à d’autres, et n’engage des poursuites contre eux», a déclaré un responsable de l’administration Trump.

«C’est inacceptable, et nous ne le permettrons pas».

La Maison-Blanche n’a pas immédiatement commenté la question.

Toute tentative de modifier le Statut de Rome pour satisfaire la demande américaine serait longue et complexe, nécessitant l’approbation des deux tiers des pays ayant ratifié le Statut de Rome.

«Les amendements au Statut de Rome relèvent de la prérogative des États parties», a déclaré le service de communication de la CPI, qui s’exprime au nom de la Cour et de sa présidence, en réponse aux questions de Reuters. Il n’a pas répondu à la question de savoir si Washington avait cherché à obtenir une immunité de poursuites pour Trump

Source: TRT