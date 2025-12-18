L’aviation israélienne a lancé, ce jeudi matin, une série de frappes aériennes intensives contre des vastes zones du sud du Liban et de la Bekaa, à l’est du pays. Ces agressions ont visé des zones montagneuses, des vallées et les abords de plusieurs villages.

Le correspondant d’Al-Manar au sud a precisé que les raids de l’occupation ont ciblé les abords de Rihan et de Jabbour, dans la région d’Iqlim al-Touffah, ainsi que la zone située entre les villages de Deir Siryan et Qousayr.

Les frappes ont également visé le fleuve Litani, entre Zawtar et Deir Siryan, dans la région de Nabatieh, ainsi que les hauteurs de Jabbour et de Qatrani, dans l’ouest de la vallée de la Bekaa (Est du Liban).

L’aviation israélienne a ensuite repris ses attaques, ciblant la région de Mahmoudiya, au sud, tandis que d’autres frappes aériennes ont touché les hauteurs de Zaghrin, dans les monts de Hermel, à l’est de la vallée de la Bekaa.

Quelques instants après, un drone israélien a frappé un véhicule dans la localité de Taybeh, alors qu’un camion appartenant à la Compagnie libanaise d’électricité et plusieurs employés se trouvaient à proximité. Les deux véhicules ont été incendiés et plusieurs employés ont été blessés.

Dans une déclaration ultérieure, l’armée d’occupation israélienne a déclaré avoir mené des frappes aériennes ciblant des soi-disant « infrastructures du Hezbollah situées dans divers endroits au cœur du Liban », prétendant que ces sites « servaient de dépôts d’armes pour le Hezbollah ».