Le groupe de hackers iraniens Hanzala a annoncé avoir piraté avec succès le téléphone de l’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett lors d’une cyber opération baptisée Opération Pieuvre.

Selon le groupe, ils ont piraté un iPhone 13 utilisé par M. Bennett.

Suite à cela, le groupe a publié des documents, dont un message direct adressé à l’ancien Premier ministre se moquant de ses compétences en cybersécurité.

Le groupe a également affirmé que « le piratage a entraîné la fuite de documents sensibles, notamment des listes de contacts contenant les numéros de téléphone de personnalités politiques importantes, des captures d’écran de messages personnels et des photos personnelles de la famille de M. Bennett et d’autres personnalités publiques ».

Le cabinet de M. Bennett a réagi en déclarant que « l’affaire est entre les mains des responsables de la sécurité et des spécialistes de la cybersécurité », précisant que l’appareil « n’est actuellement pas utilisé ».

Selon les médias israéliens, certaines informations contradictoires circulent dans la version officielle. Alors que le bureau de Bennett a initialement nié toute intrusion, il a par la suite confirmé, dans un communiqué, que celle-ci s’était produite par des « moyens externes » ayant permis d’accéder à son compte Telegram.

Bennett a qualifié l’incident de « tentative d’assassinat politique en ligne » visant à entraver son retour sur la scène politique, affirmant qu’une partie des documents divulgués a été « fabriquée à des fins de guerre psychologique ».

Il convient de noter que le groupe Hanzala a déjà ciblé des objectifs stratégiques israéliens lors de cyberattaques, ce qui fait craindre une escalade de ces attaques contre de hauts responsables israéliens.

Source: Médias