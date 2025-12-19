Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé que « les partis politiques réunis à Paris jeudi ont convenu à l’unanimité de tenir une conférence en février afin de soutenir l’armée libanaise ».

Un porte-parole du ministère a déclaré que les discussions « ont porté sur la manière de démontrer des progrès concrets en matière de désarmement du Hezbollah ».

Reuters a rapporté que des responsables français, saoudiens et américains s’entretiennent avec le commandant de l’armée libanaise, Rodolphe Haykal, afin de « finaliser une feuille de route pour la mise en place d’un mécanisme de désarmement du Hezbollah ».

A noter, le chef de l’armée, le général Rodolphe Haikal, a visité la France les 17 et 18 décembre 2025 et a rencontré son homologue français, le chef d’état-major des armées françaises, le général Fabien Mandon, avec qui il a abordé les moyens de renforcer la coopération entre les armées des deux pays, notamment dans le domaine du renforcement des capacités de l’institution militaire et de la formation conjointe.

Au cours de la réunion, le général Mandon a souligné l’importance de soutenir l’armée pour préserver la sécurité, la souveraineté et la stabilité du Liban.

Pour sa part, le général Haikal a remercié le général Mandon et les autorités françaises pour leurs initiatives continues en soutien au Liban et à l’armée, dans le contexte de la situation exceptionnelle actuelle, en soulignant les importants efforts déployés par l’armée pour garantir la sécurité et la stabilité du pays, ainsi que pour mettre en œuvre la première phase de son plan dans la région du Sud-Litani selon le calendrier prévu.

