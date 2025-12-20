Le Mouvement de résistance islamique, le Hamas, a mis en garde contre les répercussions de l’approbation par le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, d’un plan visant à établir une nouvelle ville de colonisation à l’est de Jérusalem occupée. Le Hamas considère cette mesure comme « une escalade dangereuse dans le projet de colonisation et d’annexion ».

Dans un communiqué, le mouvement a déclaré que ce nouveau plan de colonisation représente « un crime supplémentaire qui s’ajoute au bilan de l’occupation coloniale en matière de violations du droit international ».

Le Hamas a indiqué que la poursuite de la colonisation « alimente les tensions et l’instabilité », et a tenu le gouvernement d’occupation pleinement responsable des répercussions de ces mesures coloniales sur le terrain.

Le mouvement a appelé la communauté internationale, les Nations Unies et leurs institutions juridiques et de défense des droits humains à assumer leurs responsabilités et à prendre des mesures urgentes pour stopper les projets de colonisation et imposer des mesures dissuasives à l’occupation.

Le Hamas a également appelé le peuple palestinien à renforcer sa détermination et son unité face aux plans de judaïsation et de déplacement.

Source: Médias