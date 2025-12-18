Le président vénézuélien Nicolas Maduro affirme que les propos du président américain Donald Trump concernant la « récupération » des terres et du pétrole vénézuéliens ont révélé les véritables intentions des États-Unis, tout en assurant que Washington ne pourra « jamais » transformer ce pays d’Amérique latine en sa « colonie ».

S’exprimant lors d’un rassemblement à Caracas mercredi, Maduro a déclaré que les déclarations de Trump avaient montré que les États-Unis cherchaient à changer le régime et à contrôler le territoire et les ressources du Venezuela.

« Il s’agit tout simplement d’un prétexte belliciste et colonialiste, nous l’avons dit à maintes reprises, et maintenant tout le monde voit la vérité. La vérité a été révélée. »

Maduro a répondu directement aux déclarations de Trump selon lesquelles « le Venezuela s’était approprié le pétrole, les terres et autres biens américains », rappelant que le véritable objectif de Washington était plutôt d’installer au Venezuela un gouvernement qui renoncerait à la souveraineté du pays.

« L’objectif au Venezuela est un changement de régime visant à imposer un gouvernement fantoche, qui ne durerait pas 47 heures et qui remettrait la Constitution, la souveraineté et toutes les richesses, transformant ainsi le Venezuela en colonie. Cela n’arrivera tout simplement jamais », a-t-il déclaré.

Trump avait tenu ces propos la veille sur sa plateforme Truth Social, alléguant que le renforcement militaire américain autour du Venezuela s’intensifierait jusqu’à ce que le pays restitue « le pétrole, les terres et les autres ressources qu’ils nous ont volées ».

Trump a également déclaré séparément aux journalistes que les États-Unis voulaient récupérer leurs « droits énergétiques », ajoutant : « Nous récupérons les terres, les droits pétroliers, tout ce que nous avions… Ils nous ont pris nos droits pétroliers. »

Le Venezuela a nationalisé son secteur pétrolier dans les années 1970, réduisant considérablement le rôle des entreprises américaines qui opéraient auparavant à grande échelle dans les champs pétrolifères du pays.

Trump a averti à plusieurs reprises que les États-Unis pourraient mener des frappes contre le Venezuela qu’il accuse de « faire du trafic de drogue » vers les États-Unis.

Auparavant, il avait annoncé un blocus des pétroliers sanctionnés transitant par le Venezuela.

Dans son discours, Maduro a également appelé la Colombie à se ranger aux côtés du Venezuela face aux pressions extérieures.

« Je lance un appel… au peuple colombien, à ses mouvements sociaux, à ses forces politiques, à l’armée colombienne, que je connais très bien. Je les appelle à une union parfaite avec le Venezuela afin que personne n’ose porter atteinte à la souveraineté de nos pays », a-t-il déclaré.

D’après un communiqué du gouvernement vénézuélien, Maduro a ensuite évoqué les propos de Trump lors d’un entretien téléphonique avec le secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

« Le président Maduro a souligné que de telles déclarations doivent être catégoriquement rejetées par le système des Nations Unies, car elles constituent une menace directe pour la souveraineté, le droit international et la paix », précise le communiqué.