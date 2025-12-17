Le juge libanais Tarek Bitar s’est déplacé mercredi en Bulgarie pour interroger le propriétaire du navire lié à l’explosion meurtrière dans le port de Beyrouth en 2020, a indiqué un responsable judiciaire à l’AFP.

Un tribunal bulgare avait refusé le 10 décembre d’extrader Igor Grechushkin, un citoyen russo-chypriote de 48 ans, faute d’assurances suffisantes du Liban qu’il n’appliquerait pas la peine de mort.

Grechushkin est désigné par les autorités libanaises comme le propriétaire du Rhosus, le navire qui transportait le nitrate d’ammonium débarqué dans le port de Beyrouth dans un entrepôt, où il avait explosé suite à un incendie, faisant plus de 200 morts, des milliers de blessés et d’importants dégâts.

Arrêté à l’aéroport de Sofia en septembre sur la base d’une notice rouge d’Interpol, il est accusé par les autorités judiciaires libanaises d' »introduction d’explosifs au Liban, acte terroriste ayant entraîné la mort d’un grand nombre de personnes et désactivation de machines dans le but de faire couler un navire », selon le parquet bulgare.

« M. Bitar est parti pour Sofia mercredi » et doit interroger M. Grechushkin jeudi, a précisé sous couvert d’anonymat un responsable de la justice libanaise à l’AFP.

L’ambassade libanaise à Sofia s’est occupée de trouver un traducteur et un huissier chargé de prendre en note l’interrogatoire, qui se fera en présence d’autorités judiciaires bulgares, a précisé la même source.

La justice libanaise espère obtenir des informations sur la cargaison de nitrate d’ammonium et en particulier son commanditaire. Elle veut aussi savoir si Beyrouth était la destination finale du navire.

Le juge indépendant Tarek Bitar avait repris en début d’année l’enquête qu’il avait dû interrompre en janvier 2023, se heurtant à l’hostilité d’une grande partie de la classe politique, qui l’accusait d’impartialité, avant d’être poursuivi pour insubordination.

Son enquête a pu reprendre après l’entrée en fonction du président Joseph Aoun et de son Premier ministre, qui ont promis de préserver l’indépendance de la justice.

Source: Avec AFP